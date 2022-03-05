Новосибирский сайт НГС заявил об изменении редакционной политики

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Новосибирский сайт НГС заявил об изменении редакционной политики
05 Мар 2022, 14:10

Новосибирский НГС изменил редакционную политику из-за ситуации в Украине. Аналогичное решение приняла вся Сеть городских порталов. Региональные редакции продолжают «оперативно освещать все изменения по части экономики и нововведений».

Тайга.инфо приводит полное обращение НГС и всей Сети городских порталов после принятия закона о фейках про российских военных.

Обращение редакционного директора СГП Ольги Прохоровой к читателям

Дорогие читатели! После подписания закона о наказании за фейки, касающиеся действий вооруженных сил России, мы хотим разъяснить, как работаем в текущей ситуации.

В сложившихся условиях мы вынуждены исключить информацию, касающуюся непосредственно спецоперации. Также мы пока закрываем комментарии к материалам на эту тематику — делаем это, в том числе заботясь и о вашей безопасности.

Однако мы внимательно следим за тем, как разворачивающиеся события влияют на нашу с вами жизнь, и продолжаем оперативно освещать все изменения по части экономики и нововведений.

Мир меняется ежеминутно, и мы хотим, чтобы вы получали информацию, помогающую ориентироваться в вихре событий, поэтому также перестраиваем работу в зависимости от обстоятельств. Спасибо, что остаетесь с нами! Мы живем в одной стране. И верим: ночь темна перед рассветом.

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