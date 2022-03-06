Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 2

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупные поставщики уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. (Некоторые фото могут быть изменены***).

12:12 Помощнику депутата горсовета Новосибирска Владимиру Аржанову также вменяют ч. 1 ст. 159 УК. По версии следствия, он похитил 22 тыс. рублей у горсовета, где был трудоустроен как помощник независимого депутата Хельги Пироговой.

«Это бред. Похитил свою зарплату? Это определенно способ давления на всех нас, чтобы мы замолчали и перестали что-либо делать. Но любовь сильнее страха, ребят», — написала Пирогова в твиттере.

11:50 Обыск у помощника депутата горсовета Новосибирска Михаила Рязанцева проводится по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина опубликовала копию постановления об обыске у своего помощника Михаила Рязанцева, координатора движения против точечной застройки «Искалеченный Новосибирск». Он проходит подозреваемым по делу о «хищении» 16 тыс. рублей и 20 копеек, «принадлежащих совету депутатов Новосибирска».



Дело было возбуждено 4 марта. Постановление об обыске выдал судья Центрального районного суда Новосибирска Фролов.



«Высосанный из пальца повод. В нашей команде материально-ответственное лицо другой человек, — отметила депутат Каверзина. — Явно акция устрашения. Полный дом полиции с оружием и в масках».

Ранее полиция пришла к Рязанцеву, а также Владимиру Аржанову и Екатерине Александровой, которые работают помощниками другого независимого депутата горсовета Хельги Пироговой.

11:30 На сайте «РЖД» запущен сервис бронирования отелей и заказа экскурсий по туристическим направлениям России. Ранее в стране приостановил работу сервис Booking.

На сайте проекта утверждается, что им занимается ООО «Инновационная мобильность», зарегистрированное в 2016 году. Компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит дочерним структурам «РЖД» и ООО «Онэлия» Рафаэля Мухаметшина.



«Онэлия» также является совладельцем ООО «Современные технологии пассажирского комплекса» вместе с ООО «РТ-инвест транспортные системы», 23,5% доли в котором принадлежит Игорю Ротенбергу. Это сын друга президента Р Ф Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

11:20 В Чите к Александру Федорову, у которого 5 марта был обыск по ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма) снова пришла полиция. Его увезли на допрос, передает ОВД-Инфо**.

10:22 Предположительно, обыски в Новосибирске проводят по статье о краже (ст. 158 УК), сообщил ОВД-Инфо** координатор челябинской «Весны» Александр Кашеваров.

«В Барнауле участковые обзванивают арендодателей и спрашивают, не снимают ли у них жилье некоторые активисты», — пишет издание.

09:45 «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* приостанавливает работу на территории России.

«„Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС*, а полиция усилила давление на его журналистов», — говорится в заявлении редакции (цитата по ТАСС).



09:40 Azur Air приостанавливает пассажирские рейсы за рубеж.

09:12 Кроме того, стало известно об обысках у координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева. Он — помощник другого независимого депутата горсовета Светланы Каверзиной.

«Позвонил утром в седьмом часу, сказал, что обыск. Больше на связь не выходит», — рассказала Тайге. инфо Каверзина.

С каким дело связаны обыски пока неизвестно.







09:03 С утра начались обыски у Владимира Аржанова и Екатерины Александровой, сообщил Тайге. инфо читатель. Это помощники независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, которая представляет коалицию «Новосибирск 2020».

Другой независимый депутат от коалиции Антон Картавин сказал Тайге. инфо, что подробностей пока нет: «Насколько я понимаю, это не связано с работой коалиции».

Хельга Пирогова подтвердила в твиттере, что обыски проходят у ее помощников. «Адвокаты к ним уже выехали», — отметила она.

Главное на утро 6 марта



• Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и в кошельках Apple Pay и Google Pay, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, не будут работать в России.



Как пояснил Центробанк РФ , все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме, поскольку операции по ним обрабатываются в Национальной системе платежных карт. Но трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны — это касается оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и их использования за рубежом.



• В Костроме на активистку Ирину Шумилову уже составили протокол по новой административной статье о дискредитации российских военнослужащих (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за акции протеста.

• Чартерная авиакомпания Royal Flight прекратила полеты из России, говорится в сообщении на ее сайте. Это — основной партнер туроператора Coral Travel, одного из крупнейших на российском рынке.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



*** Некоторые изображения могут отличаться от реальных из-за того, что российские власти могут как расценить их как запрещенные.