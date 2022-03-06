Обыски начались у помощников оппозиционных депутатов горсовета Новосибирска

© Предоставлено Светланой Каверзиной

Обыски начались у помощников независимых депутатов горсовета Новосибирска. Утром 6 марта приехали полицейские со спецназом.

Обыски начались у Владимира Аржанова и Екатерины Александровой, сообщил Тайге.инфо читатель. Это помощники независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, которая представляет коалицию «Новосибирск 2020».

Хельга Пирогова подтвердила в твиттере, что обыски проходят у ее помощников. «Адвокаты к ним уже выехали», — отметила она.

Кроме того, стало известно об обысках у координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева. Он — помощник другого независимого депутата горсовета Светланы Каверзиной.



«Позвонил утром в седьмом часу, сказал, что обыск. Больше на связь не выходит», — рассказала Тайге.инфо Каверзина.

С каким дело связаны обыски пока неизвестно.

Другой независимый депутат от коалиции Антон Картавин сказал Тайге.инфо, что подробностей пока нет: «Насколько я понимаю, это не связано с работой коалиции».

