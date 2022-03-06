Обыски начались у помощников оппозиционных депутатов горсовета Новосибирска
Обыски начались у помощников независимых депутатов горсовета Новосибирска. Утром 6 марта приехали полицейские со спецназом.
Обыски начались у Владимира Аржанова и Екатерины Александровой, сообщил Тайге.инфо читатель. Это помощники независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, которая представляет коалицию «Новосибирск 2020».
Хельга Пирогова подтвердила в твиттере, что обыски проходят у ее помощников. «Адвокаты к ним уже выехали», — отметила она.
Кроме того, стало известно об обысках у координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева. Он — помощник другого независимого депутата горсовета Светланы Каверзиной.
«Позвонил утром в седьмом часу, сказал, что обыск. Больше на связь не выходит», — рассказала Тайге.инфо Каверзина.
С каким дело связаны обыски пока неизвестно.
Другой независимый депутат от коалиции Антон Картавин сказал Тайге.инфо, что подробностей пока нет: «Насколько я понимаю, это не связано с работой коалиции».