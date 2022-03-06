Около 100 человек задержаны на акции протеста в Новосибирске

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Полиция задержала около 100 человек на акции в центре Новосибирска днем 6 марта. Их развезли по отделам полиции.

Больше всего людей увезли в отдел «Центральный», часть — в «Дзержинский», «Октябрьский» и Заельцовский. В «Центральном» задержанных увели в актовый зал, рассказал Тайге.инфо один из находящихся там новосибирцев.



Полиция также привезла мопса и велосипед. Кроме того, в отделе «Центральный» оказались двое детей. Туда же доставили их родителей — они были задержаны на акции.

Среди задержанных также замечены люди в манишках прессы.

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