Около 100 человек задержаны на акции протеста в Новосибирске

© Диана Днепр
Около 100 человек задержаны на акции протеста в Новосибирске
06 Мар 2022, 12:13

Полиция задержала около 100 человек на акции в центре Новосибирска днем 6 марта. Их развезли по отделам полиции.

Больше всего людей увезли в отдел «Центральный», часть — в «Дзержинский», «Октябрьский» и Заельцовский. В «Центральном» задержанных увели в актовый зал, рассказал Тайге.инфо один из находящихся там новосибирцев.

Полиция также привезла мопса и велосипед. Кроме того, в отделе «Центральный» оказались двое детей. Туда же доставили их родителей — они были задержаны на акции.

Среди задержанных также замечены люди в манишках прессы.

читайте также: 

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 2


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
06 Мар, 12:13
Около 100 человек задержаны на акции протеста в Новосибирске
06 Мар, 09:08
Двое солдат из Иркутской области погибли в Украине
06 Мар, 07:47
Новосибирцам предложили написать о повышении цен в ФАС
06 Мар, 06:35
Обыски начались у помощников оппозиционных депутатов горсовета Новосибирска
06 Мар, 05:03
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 2
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика