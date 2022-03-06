Более 250 человек задержали в Новосибирске

© Диана Днепр
Более 250 человек задержали в Новосибирске
06 Мар 2022, 13:55

Более 250 человек задержаны на акции протеста в Новосибирске 6 марта.

В Новосибирске насчитали 257 задержанных (по данным ОВД-Инфо* на 17:55 (нск)). Их развезли в отделы по всему городу и даже в Новосибирский район.

Как ранее писала Тайга.инфо, полиция также привезла в отдел мопса и велосипед. Кроме того, в отделе «Центральный» оказались двое детей. Туда же доставили их родителей — они были задержаны на акции.

Среди задержанных  замечены люди в манишках прессы.

*Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».


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