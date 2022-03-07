Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 3

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупные поставщики уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. (Некоторые фото могут быть изменены***).

14:23 Специализирующаяся на розничной продаже косметики и парфюмерии компания Sephora, сообщила о приостановке своей деятельности в России, закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж, сообщает Baza.

14:15 Цена газа в Европе на открытии торгов приблизилась к $2500 за 1 тыс. куб. метров.

12:38 Иркутянин Дмитрий Мичников получил 10 суток ареста за скандирование лозунгов с непечатной лексикой во время акции протеста 6 марта. Ему выдвинули обвинение по части 1 статьи 20.1 — нецензурная брань в публичном месте, сообщил тг-канал «Иркутский инсайдер».



12:10 Крупнейшие торговые сети России водят ограничение на продажу некоторых товаров в одни руки, чтобы пресечь спекуляции. Так, «Лента» в Красноярске ограничила количество товаров, которые можно купить в одни руки. Ограничения коснулись сахара, муки, круп, продуктов быстрого приготовления, туалетную бумагу, подгузники и ряд других наименований, пишет НГС24.

«Эта вынужденная мера направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам», — приводит издание сообщение компании.



11:25 Республика Корея приостановит транзакции с Центробанком Р Ф из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД, пишет ТАСС.

09:34 Националисты в Украине заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте, заявили в Минобороны Р Ф .

09:29 49-летний житель Кузбасса стал первым жителем региона, которого оштрафовали по статье о дискредитации российской армии. Он разместил в соцсетях призыв выйти на митинг, сообщили в МВД по Кузбассу. Центральный райсуд Кемерова назначил мужчина штраф в размере 60 тыс. рублей.



09:27 TikTok приостанавливает прямые эфиры и распространение нового контента в РФ из-за закона о фейках, заявили в компании.

Главное на утро 7 марта



• На акциях протеста в России в 56 городах задержаны более 4,3 тыс. человек. И это уже больше, чем на акциях 23 января 2021 после ареста Алексея Навального по возвращению в Россию, отметили в ОВД-инфо**

• Роскомнадзор продолжает массово блокировать СМИ. К «Дождю"*, «Медиазоне"*, «Медузе"*, «Эхо Москвы», Republic* и другим крупным редакциями добавились «Сноб», «Собеседник», «Агентство» и «7*7».

• American Express приостанавливает осуществление операций в России и Белоруссии.

• Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, выпушенных российскими банками, скоро будут недоступны из-за санкционных ограничений.

При этом некоторые российские банки рассматривают возможность продления срока действия своих карт Visa и Mastercard после его истечения на несколько лет или бессрочно. Об этом сообщили в Альфа-банке, МКБ, Промсвязьбанке и Газпромбанке. Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России.

• Американская компания Nvidia, выпускающая видеокарты, сообщила PCmag, что прекращает продажи всей продукции в Россию. До этого поставки прекратили AMD и Intel.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



*** Некоторые изображения могут отличаться от реальных из-за того, что российские власти могут как расценить их как запрещенные.