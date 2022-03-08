Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 4
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупные поставщики уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.
17:52 С 9 марта на частоте радио «Эхо Москвы» начнет вещать Sputnik, сообщает тг-канал RT.
17:47 Из России ушла сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ». Они принадлежат сети Sephora, которая входит во французскую люксовую группу брендов LVMH.
17:40 Shell объявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, в качестве первого шага компания прекратит спотовые закупки российской нефти.
16:40 ВТБ решил сделать все выпущенные карты бессрочными, перевыпуск не потребуется, сообщила пресс-служба банка в тг-канале.
16:27 Cloudflare, которая предоставляет услуги доставки контента и защиты от DDoS-атак, решила продолжить оказывать услуги в России, сообщили в пресс-службе компании.
16:20 Японская платежная система JCB приостановит операции в России, передает ТАСС.
16:16 Международный фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Беларуси.
14:58 Правительство России ввело запрет на вывоз из страны медицинских изделий, которые доставили из стран, присоединившихся к санкциям, сообщает ТАСС.
14:20 Цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) впервые превысила $100 тыс. за тонну, следует из данных торгов.
14:12 Компания Apple запретила россиянам смотреть свою весеннюю презентацию 8 марта как на официальном сайте, так и на YouTube, передает ferra.ru.
12:44 Иностранные спортсмены уходят из красноярских клубов. Баскетбольный клуб «Енисей» покинули сразу четыре легионера: Даррал Уиллис, Бринтон Лемар, Район Браун, а также Джули Ванлу из женского состава клуба.
11:52 Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск.
«АО Uzbekistan Airways 9, 16 и 23 марта 2022 года выполнит дополнительные авиарейсы по направлению Ташкент - Новосибирск - Ташкент», — уточняется в сообщении.
11:39 Estee Lauder приостанавливает свою работу в России, сообщили в пресс-службе американского производителя косметики и парфюмерии. Всем сотрудникам пообещали предоставить компенсации.
10:46 Австралийские нефтекомпании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России, передает РИА Новости.
10:33 Каждый третий россиянин продолжит пользоваться товарами и услугами компаний, объявивших об уходе с российского рынка, говорится в исследовании Superjob, который опросил 1,6 тыс. человек 3−4 марта. «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя», — приводит тезис опрошенных компания.
24% опрошенных россиян готовы полностью отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе, даже если они вернутся. Еще 25% планируют будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника.
Затруднились ответить 18% опрошенных.
10:27 Международная биржа фриланса Upwork объявила о начале прекращения работы в России и Белоруссии, сообщил генеральный директор платформы Хейден Браун.
09:50 Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу на территории России.
09:33 Правительство РФ по указу Путина утвердило перечень 48 государств, «совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».
В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония, а также все страны Европейского союза (27 стран).
09:30 Аналитики американской финансовой корпорации Morgan Stanley считают, что к 15 апреля Россия может оказаться не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства, пишет Bloomberg: «Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий».
Главное на утро 8 марта
• Япония расширила санкции в отношении России и Белоруссии. В него вошли пресс-секретарь
Кроме того, Япония запретила экспорт в интересах министерства обороны Белоруссии и ввела запрет на экспорт в РФ оборудования для переработки нефти.
• За последние дни в Грузию уехали 20−25 тыс. россиян, сообщил министр экономики Грузии Леван Давиташвили. Примерно столько же россиян приезжали в Грузию до пандемии 2020 года и до введения в Грузии строгих правил самоизоляции в 2021 году, передает Netgazeti.Ge.
• Компания Procter & Gamble отказывает от новых инвестиций в Россию и «существенно сокращает» линейку своих товаров, оставляя только предметы базовой гигиены, говорится в заявлении на сайте
• Компания Adidas объявила, что приостанавливает продажи в своих магазинах на территории России, а также продажи в онлайн-магазине. «Мы продолжаем платить нашим сотрудникам», — также сказано в заявлении. Levi Strauss&Co также приостанавливает работу в России.
*По версии
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
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