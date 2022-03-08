Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 4

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупные поставщики уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

17:52 С 9 марта на частоте радио «Эхо Москвы» начнет вещать Sputnik, сообщает тг-канал RT.

17:47 Из России ушла сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ». Они принадлежат сети Sephora, которая входит во французскую люксовую группу брендов LVMH.

17:40 Shell объявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, в качестве первого шага компания прекратит спотовые закупки российской нефти.

16:40 ВТБ решил сделать все выпущенные карты бессрочными, перевыпуск не потребуется, сообщила пресс-служба банка в тг-канале.

16:27 Cloudflare, которая предоставляет услуги доставки контента и защиты от DDoS-атак, решила продолжить оказывать услуги в России, сообщили в пресс-службе компании.

16:20 Японская платежная система JCB приостановит операции в России, передает ТАСС.

16:16 Международный фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Беларуси.

14:58 Правительство России ввело запрет на вывоз из страны медицинских изделий, которые доставили из стран, присоединившихся к санкциям, сообщает ТАСС.

14:20 Цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) впервые превысила $100 тыс. за тонну, следует из данных торгов.

14:12 Компания Apple запретила россиянам смотреть свою весеннюю презентацию 8 марта как на официальном сайте, так и на YouTube, передает ferra.ru.

12:44 Иностранные спортсмены уходят из красноярских клубов. Баскетбольный клуб «Енисей» покинули сразу четыре легионера: Даррал Уиллис, Бринтон Лемар, Район Браун, а также Джули Ванлу из женского состава клуба.

11:52 Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск.

«АО Uzbekistan Airways 9, 16 и 23 марта 2022 года выполнит дополнительные авиарейсы по направлению Ташкент - Новосибирск - Ташкент», — уточняется в сообщении.



11:39 Estee Lauder приостанавливает свою работу в России, сообщили в пресс-службе американского производителя косметики и парфюмерии. Всем сотрудникам пообещали предоставить компенсации.



10:46 Австралийские нефтекомпании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России, передает РИА Новости.

10:33 Каждый третий россиянин продолжит пользоваться товарами и услугами компаний, объявивших об уходе с российского рынка, говорится в исследовании Superjob, который опросил 1,6 тыс. человек 3−4 марта. «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя», — приводит тезис опрошенных компания.

24% опрошенных россиян готовы полностью отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе, даже если они вернутся. Еще 25% планируют будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника.

Затруднились ответить 18% опрошенных.

10:27 Международная биржа фриланса Upwork объявила о начале прекращения работы в России и Белоруссии, сообщил генеральный директор платформы Хейден Браун.

09:50 Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу на территории России.

09:33 Правительство РФ по указу Путина утвердило перечень 48 государств, «совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».

В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония, а также все страны Европейского союза (27 стран).

09:30 Аналитики американской финансовой корпорации Morgan Stanley считают, что к 15 апреля Россия может оказаться не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства, пишет Bloomberg: «Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий».

Главное на утро 8 марта



• Япония расширила санкции в отношении России и Белоруссии. В него вошли пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также крупные российские бизнесмены, «Агентство интернет-исследований» и ЧВК «Вагнер». В новый санкционный список также попали сыновья президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-его секретарь Наталья Эйсмонт и глава МВД республики Иван Кубраков.



Кроме того, Япония запретила экспорт в интересах министерства обороны Белоруссии и ввела запрет на экспорт в РФ оборудования для переработки нефти.

• За последние дни в Грузию уехали 20−25 тыс. россиян, сообщил министр экономики Грузии Леван Давиташвили. Примерно столько же россиян приезжали в Грузию до пандемии 2020 года и до введения в Грузии строгих правил самоизоляции в 2021 году, передает Netgazeti.Ge.

• Компания Procter & Gamble отказывает от новых инвестиций в Россию и «существенно сокращает» линейку своих товаров, оставляя только предметы базовой гигиены, говорится в заявлении на сайте

• Компания Adidas объявила, что приостанавливает продажи в своих магазинах на территории России, а также продажи в онлайн-магазине. «Мы продолжаем платить нашим сотрудникам», — также сказано в заявлении. Levi Strauss&Co также приостанавливает работу в России.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».