Главный дирижер новосибирского симфонического оркестра покинул филармонию

© Алина Скитович. Томас Зандерлинг
Главный дирижер новосибирского симфонического оркестра покинул филармонию
08 Мар 2022, 10:06

В Новосибирске главный дирижер симфонического оркестра Томас Зандерлинг оставил свою должность. Филармония расскажет о новой схеме работы после 8 марта.

Главный дирижер симфонического оркестра Томас Зандерлинг покидает Новосибирскую филармонию. Об этом сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу филармонии.

В организации отметили, что не могут рассказать подробностей. Филармония расскажет о новой схеме работы после 8 марта. Томас Зандерлинг занимал должность главного дирижера с 2017 года.

Сын немецкого дирижера Курта Зандерлинга 74-летний Томас Зандерлинг стал главным дирижером академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии после ухода с этого поста Гинтараса Ринкявичуса. Контракт с Зандерлингом заключали на три года. Ранее он работал с оркестром в статусе главного приглашенного дирижера и проводил с ним множество зарубежных гастролей.

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