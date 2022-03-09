Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 5

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Банкам запретили продавать валюту жителям.

18:40 Стоимость автомобилей, с которых берется налог на роскошь, будет поднята с 3 млн до 10 млн рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, планируется остановить взимание НДФЛ с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей.

При этом закон об НДФЛ для процентов с вкладов принимали под предлогом помощи детям с редкими заболеваниями и перевода средств в созданный с подачи Путина фонд «Круг добра».



18:24 Yum!Brands (бренды KFC, Pizza Hut) приостанавливает работу в России 70 ресторанов KFC. Компания прекращает инвестиции в стране, а доходы перенаправляет на гуманитарные цели, передает РИА Новости.

А вот так сегодня выглядел KFC в новосибирском ТРЦ «Галерея».

18:05 «Будем надеяться, что все-таки не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят, правительство этим занимается. Это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной безработицы из-за ухода иностранных компаний из России. — Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять».

Также Песков прокомментировал вопрос об угрозе возникновения дефицита товаров. «Безусловно, какое-то первое время существуют эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках и так далее, но как раз принимаемые меры именно и рассчитаны, чтобы это упорядочить, наладить и опять же обеспечить на должном уровне функционирование экономики в нынешних условиях», — цитирует его «Маяк».

17:57 Табачная компания Imperaial Brands временно уходит из России. Она выпускает бренды Winston, Davidoff, West, Blu.

17:13 Магазин «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» на площади Ленина в Новосибирске. Ранее французская сеть парфюмерии и косметики объявила о приостановке работы в России.

Фото Тайги. инфо

16:52 Роскомсвобода опубликовала заявление в телеграме о том, что «санкции иностранных IT-компаний в отношении обычных российских пользователей только помогают цензуре».

«Доступ к интернету и электронным средствам связи жизненно необходим, поскольку только с его помощью россияне могут получать объективную информацию и принимать правильные решения, а их исключение из глобальной сети лишает достоверной внешней информации и в долгосрочной перспективе станет препятствием для мирного разрешения гуманитарного кризиса, — сказано в заявлении. — Сегодня многие технологические компании, находящиеся в юрисдикциях США, ЕС и других стран, проводят массовые отключения аккаунтов российских пользователей. В этом процессе задействованы регистраторы доменов, разработчики программного обеспечения, игровые платформы, биржи криптовалют, магистральные провайдеры, облачные и другие цифровые сервисы. Подобные действия не приведут к улучшению ситуации в Украине, но значительно ухудшат ситуацию с соблюдением основных прав человека в РФ».

16:40 «Завтра мы планируем изменить ставки по вкладам в валюте: с 8% до 5% в долларах и с 5% до 4% в евро, — сообщил Альфа-банк. — Послезавтра мы изменим ставки по вкладам в рублях с 20% до 18%».

16:20 Полицейские в спецобмундировании продолжают гулять по центру Новосибирска, передают читатели Тайги.инфо. О каких-либо протестных акциях пока не сообщалось.

Около площади Ленина стоят автозаки.

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15:43 Закрытые магазины во втором крупнейшем новосибирском ТРЦ «Галерея».

15:34 Корпорация Heineken официально приостанавливает производство и продажу пива под своей маркой в России. До этого компания объявляла о прекращении инвестиций и экспорта в Россию.

15:04 Финская лесопромышленная компания UPM приостановит покупку древесины в РФ и работу фанерного завода в Новгородской области.

14:50 России может грозить нехватка детского питания из-за нарушения логистических цепочек из Европы, следует из публикации «Коммерсанта». Источники газеты рассказали о проблемах с сухими молочными смесями и фруктовым пюре.

Представитель «Магнита» на совещании в Минсельхозе заявил о серьезных рисках отсутствия детских смесей в наличии и большого роста цен, пишет издание. Nestle уведомил ритейлеров, что запасов сырья для производства сухих молочных смесей, включая Nestogen и Nan Optipro, осталось на полторы недели.

14:33 Британский ритейлер детских товаров Mothercare заявил, что весь его бизнес в России, включая отгрузку всех товаров, приостановлен. Ее партнер в России приостановит работу примерно 120 магазинов и онлайн-магазинов, передает агентство Reuters.

На Россию приходится 20%-25% мировых розничных продаж Mothercare, отмечает издание.

14:26 Курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум, превысив 127 рублей, передает ТАСС.

14:14 Доллар на открытии торгов на Мосбирже достиг 113,88 рублей (+8,88), евро — 120,5 рубля (+1,51).

14:08 В Новосибирске McDonald’s пока работает.

Фото Тайги. инфо

13:46 Наглядно напоминаем, что объявившие о приостановке работы в России Coca-Cola и PepsiCo — это далеко не только газировка. В Новосибирске у корпораций есть собственное производство.

13:39 Правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий.

13:33 Банк ВТБ с 9 марта запустил вклад в китайских юанях с максимальной ставкой 8% годовых.

Кроме того, возможность открывать расчетные счета и вклады в юанях для массового розничного сегмента прорабатывают Альфа-банк, МКБ, госкорпорация «Дом.РФ», МТС-банк, «Уралсиб», банк «Зенит», пишет «Ъ».

13:07 В Новосибирской области создали «штаб по обеспечению стабильного функционирования региональной экономики».

«Эти санкции не обойдутся без определенных последствий — будут дополнительные сложности для российской экономики. Для того, чтобы минимизировать последствия негативных решений и скоординировать нашу работу, мною принято решение создать на территории Новосибирской области оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка региона», — цитирует губернатора Андрея Травникова его пресс-служба.

12:30 Япония не исключает выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает ТАСС.

По словам министра, Япония в целом хотела бы сохранить участие в проектах, но не исключает, что с российской стороны последует требование их покинуть.

11:40 Издательский дом Condé Nast, который выпускает журналы Vogue, GQ, Glamour и Tatler, приостановил деятельность в России, говорится в заявлении компании.

«Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас», — сказано в сообщении.

11:27 В Новосибирске резко подскочила цена на такси 9 марта. Средняя стоимость поездки выросла на 100−150 рублей в зависимости от района, передает НГС. Водители и алгоритмы агрегаторов объяснили это нехваткой машин на линии.

Цены выросли и в «Яндекс.Такси», и в «Ситимобил».

11:03 Одно из крупнейших независимых медиа Якутии News.Ykt.Ru временно закрывается из-за давления, говорится в заявлении основателя Арсена Томского.

«В связи с последними событиями в мире на нас, как на независимое СМИ, начали оказывать давление. Чтобы сохранить репутацию портала и команды, мы решили остановить работу Ykt.Ru. Это наше самостоятельное решение, принятое в ответ на сложившуюся ситуацию. Наши журналисты защищали справедливость и свободу слова, не давали обижать слабых, пресекали проявления коррупции, — сказано в обращении к читателям. — Мы провели десятки акций по сбору средств на лечение больных детей, экологические акции, по поддержке малого бизнеса, многих других мероприятий гражданской взаимопомощи. Спасибо, что были с нами».

Команда Ykt.Ru частично будет переведена в сторонние проекты группы Ykt.Ru — inDriver и «Синет Спарк». Но большая часть сотрудников будет сокращена с выплатой компенсаций.

«Последние оставшиеся независимые медиа блокируются, вводится цензура, опускается новый железный занавес. Журналистам грозят уголовным преследованием и сроками заключения до 15 лет — это очень серьезный риск, — отметили в редакции. — Мы не будем высказывать свое очевидное мнение, правильно это или нет, в интересах страны это или нет, но мы никогда не позволим Ykt.Ru превратиться в провластный, цензурируемый ресурс, прислужливо поддерживающий все принимаемые наверху решения».

10:59 Тюльпаны с зелеными лентами раздавали прохожим на площади Ленина в центре Новосибирска, сообщили Тайге. инфо читатели.

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10:22 Возможные новые пособия на детей от 8 до 16 лет для «семей с низким доходом» составят от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, заявил министр труда РФ Антон Котяков.

То есть выплаты составят в среднем 6−12 тыс. рублей, но будут полагаться только, как говорил Путин, «семьям с невысокими доходами».

09:29 Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C».

«Рейтинг „C“ отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта» — цитирует ТАСС сообщение аналитиков.

Ранее аналитики американской финансовой корпорации Morgan Stanley рассказали, что к 15 апреля Россия может оказаться не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства: «Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий».

09:25 Британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) вслед за Shell решила отказаться от покупки нефти и газа в России, сообщил Bloomberg.

Но, как отмечает агентство, корпорация не сможет сразу отказаться от российского сырья из-за долгосрочных контрактов и вероятных сложностей с поиском альтернативных поставок.

09:24 Американская корпорация General Electric объявила о приостановлении деятельности в России, передает Reuters. Компания выпускает различные товары от авиадвигателей и турбин до медицинской и бытовой техники.



Главное на утро 9 марта



• Coca-Cola приостанавливает всю деятельность в России, говорится в заявлении на сайте компании. Один из заводов корпорации находится в Новосибирске. Его открыли в 1997 году, он выпускает большую линейку продукции, включая соки и нектары бренда «Добрый». К Coca-Cola также относятся Fanta, Sprite, «Моя семья» и Bonaqua.

• Холдинг PepsiCo (напитки Pepsi, 7Up, Mirinda) также объявил, что на время останавливает продажи напитков в России, сворачивает инвестиционные программы и рекламную деятельность. Корпорация намерена направить 4 $ млн на гуманитарную помощь украинским беженцам.

• Деятельность в России приостановили сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и Starbucks.

• Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.

• Центральный банк России с 9 марта по 9 сентября вводит «временный порядок операций с наличной валютой», говорится на сайте ЦБ. С валютных счетов и вкладов нельзя будет снять больше $ 10 тыс., а остальные средства выдадут только в рублях «по рыночному курсу на день выдачи». Более того, вводится запрет на продажу валюты банками.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».