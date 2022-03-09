Новосибирский депутат рассказала о заказном характере дела ее помощника

© facebook.com. Михаил Рязанцев (в центре) на пикетах против отмены публичных слушаний по застройке

Уголовное дело координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева носит заказной характер, заявила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина, у которой тот работает помощником. Он занимается проблемами точечной застройки.

«Вы, наверное, в курсе, что по надуманному поводу у моего помощника Михаила Рязанцева прошел обыск. Якобы он не был на работе, когда должен был там быть. Дело явно заказное, — написала Каверзина в телеграме. — Настоящей целью было найти „экстремизм“. Не зря вместе с представителями ОБЭПа в обыске участвовал центр „Э“. Не нашли ничего. Зато забрали компьютер, телефон, флешки и так далее. На сумму более 100 тыс. рублей».

В отношении Рязанцева возбуждено дело по ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество). По версии следствия, он якобы «похитил» из горсовета 16 тыс. рублей. Хотя он трудоустроен там и получает зарплату как помощники депутатов.



Аналогичные дела возбудили в отношении помощников другого независимого депутата горсовета Хельги Пироговой — Владимира Аржанова и Екатерины Александровой. Им вменили якобы «хищения» 22 и 11 тыс. рублей, соответственно. Обыски прошли 6 марта перед акцией протеста, анонсированной по всей стране. Уголовными делами занимается МВД.

Светлана Каверзина также отметила, что в кабинете у дознавателя был пакет с символикой депутата Госдумы от «ЕР» Дмитрия Савельева.

«В команде Михаил отвечает за „земельный вопрос“. То есть следит за тем, чтобы застройщики у города не воровали землю, не проводили мошеннические схемы. Без компьютера и нормального телефона эта работа может встать. Мы сейчас объявили сбор, чтобы приобрести новую технику. Ну и на адвоката», — написала Каверзина.



Проект Рязанцева «Искалеченный Новосибирск» освещает проблемы точечной застройки города.