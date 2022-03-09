Еще несколько новосибирцев погибли в Украине

09 Мар 2022, 06:27

Еще несколько военнослужащих из Новосибирской области погибли в Украине. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

«Поступила информация — по одному герою земляку сложили свои головы выходцы из Колыванского, Сузунского и Ордынского районов, — цитирует Травникова „КоммерсантЪ-Сибирь“. — Прошу глав районов оказать поддержку семьям».

Ранее стало известно о гибели военнослужащих из Новосибирска и Тогучинского района.


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