Новосибирский застройщик о последствиях санкций: Импорт присутствует везде

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Тайга.инфо продолжает собирать мнения новосибирских застройщиков о влиянии геополитической ситуации на отрасль, которая долгие годы оставалась драйвером для экономики. Ограничения импорта повлияют на рынок и прямо и косвенно, уверен основатель группы компаний «Метаприбор», известный бизнесмен Владимир Мартыненков.

«Любая нестабильная ситуация на чем-то сказывается в лучшую сторону, а на чем-то в худшую В том сегменте жилья, строительством которого мы занимаемся, появилась определенная активизация, — отметил Мартыненков в беседе с редакцией. — Спрос на некоторые наши объекты повысился. Но есть сложности, связанные с ипотекой. Чего греха таить, в последнее время большое количество покупок было через ипотеку. Причем уже покупали [через ипотеку] не только те, у кого денег не хватало, но и в принципе, все, потому что это было выгодно. На сегодня недвижимость — очень полезная штука для тех, кто прозевал закупиться долларами. А с долларами или евро вообще может что-нибудь случиться в нашей стране. Про евро уже говорят, что у этой валюты будут ограниченные возможности в нашей стране».

Мартыненков уверен, что недвижимость «после всех кризисов потом всплывает» на «справедливую валютную цену, которую она должна стоить». По его слова, это около 1−1,2 тыс. долларов за квадратный метр.

«В итоге тем, у кого деньги остались в рублях, а я сам такой — была нужна подушка безопасности, чтобы поддерживать свои проекты, мы теперь рассматриваем возможность инвестировать их в недвижимость. Другое дело, что большая неопределенность сейчас у ипотечников. Как завтра будут вести себя банки? В договоре они же указывают возможность в одностороннем порядке изменить ставку в зависимости отправил ЦБ», — отметил девелопер.



Потребность в жилье остается, но, по мнению Мартыненкова, многие люди пересмотрят свои жилищные планы или «отложат апгрейд своей квартиры».

«Одно очевидно — строительство нельзя ни в коем случае сокращать. Оно мультиплицирует большое количество занятых людей, — подчеркнул Мартыненков. — Стройка всегда была драйвером во время любых кризисов. У нас много чего было не построено за последние 30 лет. Первые десять лет ничего не строилось, а потом — сильно меньше, чем нужно было. Строительство — это еще психологический момент, уверенность населения в своей стране. Если стройка есть, то все понимают, что жизнь продолжается».



Цены на квартиры в новостройках, по прогнозу Мартыненкова, «будут метаться», но в конце концов устоится «какая-то цена».

«В стройке есть импортная составляющая, это касается инженирии например. Сейчас будем смотреть, будем использовать тех, кто успел построить лифтовые заводы в России. В каких-то проектах будем импортное оборудование использовать, как и раньше, — уверен застройщик. — [Импортной] электрики мы много использовали, в шкафах управления только импортное оборудование, в основном западное, [французской] компании Schneider Electric и [шведско-щвейцарской] ABB».

«Это только прямой учет импорта. А так-то он везде присутствует, — добавил Мартыненков. — Например, в продовольствии он присутствует в какой-нибудь упаковке. Прямой рост от импорта, я не думаю, что будет значительный. Ну, 5−10%. А вот косвенные изменения — изменения заработной платы, потребительской корзины — это будет в большей степени. Импортных механизмов у нас много. Какое-то время мы продержимся на том, что мы их набрали в предыдущие 10 лет. У нас башенных кранов то ли шесть, то ли восемь штук, всякие разные подъемники импортные. И, конечно, поддержание их работоспособности будет тоже вносить вклад в импортную составляющую. Главное, мы все сейчас на своем месте должны ещё лучше делать свою работу».

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