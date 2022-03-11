Глава КПРФ в горсовете Новосибирска выступил против ликвидации членов избиркомов с правом совещательного голоса

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Предложение убрать из избирательных комиссий членов с правом совещательного голоса ликвидирует институт независимого наблюдения за выборами, заявил глава фракции КПРФ в горсовете Новосибирска Антон Тыртышный. Поправки, позволяющие это сделать, внесены в законопроект о дистанционном голосовании, который прошел два чтения в Госдуме.

Госдума во втором чтении приняла законопроект о дистанционном электронном голосовании. В него внесли поправки о ликвидации членов комиссий с правом совещательного голоса из участковых и территориальных избиркомов и полном упразднении избирательных комиссий муниципальных образований. Туда же добавили положение о создании реестра физлиц «иностранных агентов» сотрудников НКО и СМИ.

«Изначально планировалось, что закон коснется только совершенствования системы дистанционного электронного голосования. В пояснительной записке к первой версии документа речь шла именно об этом, — отметили в новосибирском обкоме КПРФ. — Но ко второму чтению в законопроект внесли масштабные изменения, никак не объяснив их в сопроводительных документах. Законодатели предлагают убрать из комиссий членов с правом совещательного голоса, за исключением Центризбиркома и избирательных комиссий субъектов РФ. Также предлагается полностью ликвидировать избирательные комиссии муниципальных образований».

Вице-спикер горсовета Новосибирска и глава фракции КПРФ Антон Тыртышный назвал решение «стратегически неверным». Непонятно, зачем упрощается политическая система и фактически ликвидируется институт независимого наблюдения за ходом выборов, считает он.

«Важно, чтобы у государства была обратная связь. Чтобы не исчезли демократичные выборы, у общества должна быть возможность всестороннего контроля. От этого зависит, прежде всего, легитимность власти и уверенность людей в том, что те, кто управляет, делают это в соответствии с законом и по праву», — добавил Тыртышный.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов назвал законопроекты об электронном голосовании и местном самоуправлении, по которому ликвидируются сельсоветы, «бомбами» под российскую государственность.

