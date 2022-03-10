Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 6

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Инфляция стала самой высокой с 1998 года.

15:23 Hugo Boss остановил все продажи в России, передает РИА Новости.

14:51 Курс доллара на Мосбирже обновил исторический максимум, подскочив до 120,2 рубля. Он поднимался и до 121 рубля, но затем выровнялся.

Евро обновил исторический максимум в 132 рубля.

14:36 22-летний депутат Госдумы от Иркутской области Георгий Арапов («Новые люди») утверждает, что российскому бизнесу от происходящего только лучше.

«Сейчас российскому бизнесу открыты немыслимые возможности. Вы спросите: почему я вижу в этих событиях перспективу? А потому, что с подачи президента на смену безнадежной экономике госкапитализма предложена ее полная перезагрузка. Максимум свобод и минимум ограничений. Российскому бизнесу еще никогда не дышалось так свободно», — написал в инстаграме молодой человек, который попал в парламент только в сентябре 2021 года и окончил Российский экономический университет имени Плеханова.

Отметим, что его пост в инстаграме помечен хэштегом «решайтесь». Однотипные посты разместили у себя другие депутаты Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачёв и Владимир Плякин.

14:30 Административные дела против трех участников акций протеста в Иркутске прекращены. Полиция не смогла найти в их действиях никакого состава правонарушения, передает «Иркутский инсайдер» со ссылкой на правозащитников.

Шествие в Иркутске 6 марта

14:18 Корпорация Google сообщила разработчикам об отключении для пользователей возможности покупать приложения в Google Play.

«В связи с нарушениями в работе платежных систем в ближайшие дни будет приостановлена работа биллинговой системы Google Play для пользователей в России, — говорится в сообщении компании. — Это значит, что пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play из России».

Бесплатные приложения по-прежнему будут доступны в Google Play.

14:09 Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее Совет Европы приостановил членство России в организации. Но это не приведет к возвращению смертной казни, ранее заявила РИА Новости омбудсмен Р Ф Татьяна Москалькова. Она назвала пожизненное заключение адекватной мерой наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

13:53 Нидерландская пивоваренная компания Heineken не будет приостанавливать работу завода в Иркутске, несмотря на прекращение производства и продаж пива в России, сообщили «ИрСити» в пресс-службе компании.

«Компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от российского подразделения. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Иркутская пивоварня вошла в Heineken в 2006 году. Сейчас она — крупнейший производитель пива в Восточной Сибири. На заводе выпускают «Бочкарев», Feilong, «Охота крепкое», «Три медведя», «Жигулевское 1978» и другие. Продукцию поставляют в Новосибирскую область и Хабаровский край, а также в Монголию.

13:38 Несмотря на то, что Toyota Motor остановила выпуск своих машин в России и их экспорт в РФ из-за проблем со снабжением, уходить с рынка она не планирует, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Также пока не планируется закрывать завод в Санкт-Петербурге.

13:30 Китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию в два раза, передает Financial Times со ссылкой на источники в компаниях.

Решение принято из-за обвала рубля и санкций в отношении России, пишет издание. «Открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как Apple и Samsung, политически чувствительно. Но с точки зрения бизнеса есть смысл оставаться в стороне и посмотреть, что будет дальше», — сказал один их бывших менеджеров Huawei (цитата Financial Times по РБК).

Сокращение поставок подтвердили источники РБК, но они связали это с логистикой и непониманием вендоров, по какой цене отгружать товар.

13:19 Бурятская правозащитница Надежда Низовкина объявила сухую голодовку с отказом от госпитализации, передает ОВД-инфо**.

Низовкину арестовали 5 марта 2022 года на 7 суток по статье об уклонении от обязательных работ (ч. 4 ст. 20.25 КоАП), назначенных ей по обвинению в участии в акции 31 января 2021 года в поддержку политика Алексея Навального.

13:16 Офис Сбера на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Когда-то на этом табло были курсы валют.

Фото читателя Тайги. инфо

12:59 Администрация YouTube отключила возможности для монетизации видеороликов для пользователей из России.

А международная корпорация Mondelez, заводы которой производят в России шоколад Alpen Gold и Milka, печенье «Юбилейное» и жевательную резинку Dirol, решила прекратить всю «непервостепенную» деятельность в России. У Mondelez три завода в России.

12:50 Госкорпорация «Ростех» «отмечает существенный прогресс по российскому двигателю для импортозамещенной версии самолета SSJ», передает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

12:31 В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые могут быть национализированы из-за прекращения работы в России. В него вошло порядка 60 компаний, среди которых Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие.

Список подготовила малоизвестная организация «Общественная потребительская инициатива». Последняя новость на ее сайте датирована ноябрем 2021 года. Как там указывается, она является «единственным объединением потребителей, не преследующим коммерческих целей и оказывающим помощь гражданам исключительно на безвозмездной основе». Там же отмечается, что она создана при поддержке Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ). Список новостей организации, который можно посмотреть на сайте, начинается в марте 2014 года с сообщения о горячей линии в Крыму.

По данным сервиса «Контур.Фокус», организация основана Владимиром Павловым, Олегом Владимировичем Павловым и Дмитрием Федоровым. Владимир Павлов — совладелец московского ЖСК «Пролетарец.»

12:07 Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки в Россию и работу PlayStation Store. Пользователи сообщили, что магазин PS Store некоторых консолях уже не работает.

Эксперты CNBC отметили, что для Sony решение об уходе с российского рынка могло быть непростым с финансовой точки зрения, потому что среди производителей консолей в России у компании самое большое присутствие.

12:00 Крупнейшая автомобилестроительная корпорация Toyota Motor остановила выпуск своих машин в России и их экспорт в РФ из-за проблем со снабжением, сообщили агентству ТАСС в токийской штаб-квартире компании.

«Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими, — отметили в пресс-службе корпорации. — Остановлена также и поставка готовых автомобилей в Россию. Это также связано с проблемами в производственными цепочками и экспортными каналами».

11:30 Онлайн-курсы от Новосибирского государственного университета будут перенесены с Coursera на российские платформы. Об этом сообщила пресс-служба вуза 10 марта. «Российские платформы» пока не называются.

Ранее платформа онлайн-обучения объявила, что уберет курсы от российских университетов и компаний и прекратит сотрудничать с ними. Кроме того, для клиентов из России будет закрыта возможность записаться на платные курсы.

10:58 В городах Сибири в транспорте уже невозможно оплатить проезд по безналу через ApplePay, GooglePay и SamsungPay, сообщают жители. При этом бесконтактная оплата через банковские карты работает.



Фото Александра Сакалова, Томск

10:47 Япония считает, что закон о предоставлении на 20 лет ряда налоговых льгот новым фирмам, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года, противоречит ее позиции касательно этих территорий, передает ТАСС.

10:32 С 26 февраля по 4 марта цены на новые легковые отечественные автомобили выросли на 17,1%, на новые иномарки — на 15,2%. Телевизоры подорожали, в среднем, на 15%, пылесосы — на 14,6%, смартфоны — на 9,6%, следует из данных Росстата.

За неделю серьезно подорожали медикаменты. Левомеколь — на 6,1%, поливитамины — на 5,9%, эргоферон — на 5,3%, ренгалин — на 5,1%, нимесулид — на 5,0%, российский анальгин — на 4,6%, комбинированные анальгетики, корвалол — на 4,5%, валидол — на 3,6%.

10:19 Сибирские рестораторы рассказали о повышении закупочных цен на продукты на 10−40% за последние две недели, пишет «Ъ-Сибирь». Сильнее всего подорожали импортный алкоголь, семга, форель и зелень. Средний чек самих заведений, по их оценке, вырастет примерно на 10%.

При этом отечественные продукты начали дорожать еще с января 2021 года. Цены на сахар, яйца и молоко выросли на 20−25%.

«С импортом, который шел из Европы, скорее всего, все кончено. И даже если импорт идет из Азии, ситуация похожая: поставки прерваны — то контейнеров не хватает, то транспортные компании не грузят. Многие рестораторы просто в шоке», — отметил глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Омской области Андрей Колмогоров.

10:12 Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов («Единая Россия») обвинил торговые сети в повышении цен на продукты и пригрозил оптовикам мерами, которые использовали в 1918—1921 годах. При этом он признался, что на встрече с бизнесом его обвинили в непонимании системы экономики и торговли.

09:37 Крупнейшие в мире производители специализированной техники Caterpillar и Deere приостановили бизнес в России, передает Bloomberg.

Caterpillar производит технику для строительных и горнодобывающих работ. Теперь он приостановил свои заводы в России. Deere, которая выпускает сельскохозяйственную технику, заявила, что прекратила поставки машин в Россию еще две недели назад, а позже и в Белоруссию.

09:35 ВТБ начинает прием обращений розничных клиентов для подключения кредитных каникул. Воспользоваться программой смогут заемщики, чей доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%.

Отсрочка платежей возможна на срок до 6 месяцев.

09:27 Компания Coca-Cola HBC, занимающаяся продажами продукции Coca-Cola в России, уведомила клиентов о повышении цен на ассортимент на 15−30% с 14 марта. На решение могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики, а также отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки, передает «Ъ». На это фоне PepsiCo пока приостанавливает прием заказов на газированные напитки на три дня.

Главное на утро 10 марта



• Недельная инфляция с 26 февраля по 4 марта стала самой высокой с 1998 года, сообщил Росстат. Этот показатель достиг 2,22%. С 19 по 25 февраля инфляция составила 0,45%.



• Компания Brown-Forman, которая выпускает виски Jack Daniels и водку Finlandia, объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.

• Американские сети гостиниц Hilton и Hyatt решили приостановить развитие своего бизнеса в России из-за ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

• Японская компания Nintendo приостанавливает поставки в Россию игровых консолей, таких как Nintendo Switch, и программного обеспечения.

• Главы государств и правительств Евросоюза намерены постепенно отказаться от покупок российской нефти, газа и угля, чтобы снизить зависимость от энергоресурсов России.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

