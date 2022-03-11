Студентов НГТУ вызвали в ректорат после акции протеста

Двоих студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) вызвали в ректорат. Их задержали во время акции протеста 6 марта. По словам одного из них, речь может идти об отчислении.

«Отчисляют из университета по политическим причинам. Мы участвовали в митинге 6 марта», — сообщил Тайге.инфо 21-летний студент НГТУ Илья Исько.

Илью и другого студента вуза Никиту Руденко задержали в центре Новосибирска 6 марта. Там проходила акция протеста.

Студентов увезли в полицию. Исько был с плакатом, его обвинили в участии в несогласованном мероприятии (ст. 20.2 КоАП) и в том, что он был без маски за нарушение ковидных ограничений (ст. 20.6.1 КоАП). На второго составили протокол только по ст. 20.6.1 КоАП РФ (несоблюдение ковидных ограничений). Суды еще не назначены.

Теперь молодых людей вызвали к проректору НГТУ по учебной работе на 11 марта, и, по данным Исько, речь будет идти об отчислении.

По словам Исько, для его исключения могут формально использовать повод долгов по учебе. При этом у Руденко таких долгов нет.



Протестная акция прошла на площади Ленина в Новосибирске 6 марта. Полицейские задержали более 200 человек. Часть людей смогли дойти до Нарымского сквера и возложить цветы к монументу в память о жертвах политических репрессий.