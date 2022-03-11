«Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином

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В новосибирских аптеках заканчивается инсулин иностранного производства, а в некоторых не осталось даже российского. Пациенты с диабетом рассказали об очередях к эндокринологу и вдвое выросших ценах на препараты. Они скупают оставшиеся запасы, потому что оказаться без лекарств «фатально». При этом в Минздраве РФ заявили, что вопрос «не вызывает тревоги», а основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение поставок.

Жительница Новосибирска Анна (имя изменено) решила заказать инсулин 24 февраля в сети «Аптека от склада». Его не оказалось в наличии, привезти лекарство обещали 1 марта. В итоге препарат пришел 3 марта по «обычной» цене. Однако уже 5 марта на сайте аптеки иностранные инсулины стали недоступны для заказа, сообщила девушка Тайге.инфо.

«Обычно инсулин всегда на заказ, его нужно ждать. Я принимаю лантус и новорапид европейского производства. И 5 марта в наличии „Аптеки от склада“ оставались только российские аналоги — ринглар, гларгин и ринфаст. Не стала их заказывать. А буквально вчера исчезли и эти препараты», — рассказала собеседница редакции.

С конца февраля Анна пыталась попасть в поликлинику к эндокринологу, чтобы получить рецепт на бесплатный инсулин, однако запись оказалась «забита на две недели вперед».

«Это странно, потому что в моей поликлинике обычно куча свободных мест к эндокринологу, — отметила девушка. — У меня есть запасы инсулина на два-три месяца, поэтому пока приостановила поиск. Но, думаю, в ближайшее время продолжу».

По мнению девушки, российские аналоги инсулина почти не отстают от европейских, но обладают более слабым действием, и чтобы купировать высокий сахар, нужно больше лекарства. «Мой эндокринолог говорила, что они хуже из-за неких молекулярных свойств. Да и в целом прыгать с одного препарата на другой не очень хорошо», — подчеркнула она.

Вечер 10 марта Елена (имя изменено) провела в поисках инсулина «Хумулин М3» французского производства для пожилой родственницы. «Препарат невозможно сейчас заказать онлайн. Он импортный. Ожидаемые поставки минимум через 10 дней. Во всем Новосибирске в продаже только в четырех аптеках. Выгребла из трех остатки. Искать помогали подруги», — поделилась девушка.

По данным сайта Apteka.ru, где родственница Елены раньше покупала лекарство, его нет в наличии, а поставка ожидается только 17 марта. Сервис Lekvapteke.ru показывает, что Хумулин М3 остался только в трех аптеках города. 10 марта препарат продавали в четырех.

«Сейчас мне удалось найти семь пачек — их хватит примерно на полтора месяца. Еще проблема в том, что его сложно хранить. Две недели назад в „Сбер Еаптеке“ он стоил 590 рублей, сейчас — больше 1 тыс. рублей, — уточнила Елена. — Российские аналоги не очень приятные и плохо переносятся. Родственница пробовала стоять в очередях в поликлинике, но ей же на работу надо. Большой запас льготникам не выдают, и нужно часто туда ходить — день или два проводить в очередях».

Девушка полагает, что многие, кто покупал инсулин, в скором времени просто не смогут его себе позволить, а «в поликлиниках вырастут очереди, и непонятно, будет ли хватать лекарств на всех».

Что говорят эксперты и власти

По словам руководительницы новосибирской пациентской организации «Диалайф» Анастасии Смолиной, в «льготных аптеках» инсулином обеспечивают так же, как и раньше, «с определенными усилиями со стороны пациента». Инсулин пропал в коммерческих аптеках.

«Как ни парадоксально, скупили. По сообщениям представителей фармацевтического сектора, аптекам невыгодно закупать большие партии жизненно важных лекарств, так как их государство многим выдает бесплатно. У них эти препараты зачастую не востребованы и долго лежат на полках, — объяснила Тайге.инфо Смолина. — И тот мизерный запас, что у них был, скупили мы, пациенты. Думаю, нас понять можно, так как без инсулина остаться фатально».

Руководительница «Диалайфа» подчеркнула, что сейчас «могут наблюдаться задержки с поставками инсулина из-за того, что многие международные транспортные компании перестали работать на территории России. Но поставщики импортных лекарств сейчас «находятся в поисках вариантов по налаживанию логистики».

В пресс-службе Минздрава РФ заявили, что основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок. «Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану. Случаев отказов в поставках со стороны международных компаний не фиксируется. В этой связи лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом I типа не вызывает тревоги», — добавили в министерстве.

По данным Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как новорапид, фиасп, хумалог на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях сейчас «практически соответствуют общему объему их поставок в 2021 году.

В Ассоциации международных фармацевтических производителей заявили о «готовности международной фарминдустрии дальше осуществлять поставки лекарственных препаратов в Россию».

У России «кроме западных, есть и восточные партнеры, в том числе и Китай, которые обеспечат необходимыми жизненно важными препаратами», считает депутат новосибирского заксобрания от КПРФ Яков Новосёлов.

«Другой вопрос в том, что будут совсем другие цены. Но, думаю, наше правительство сможет сдержать их рост. Я рекомендую запастить необходимыми препаратами. Это правильная мера не только в нынешней ситуации. Я считаю, у человека всегда должен быть двух-трех-месячный запас лекарств, которые он принимает постоянно», — добавил он.

Новосёлов также заявил что в России «разрушена фармацевтическая отрасль, и по хорошему ее необходимо восстанавливать».



Ирина Беляева



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