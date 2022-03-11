Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 7

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

10:51 Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines также объявил об отмене рейсов в Россию и из России. Перелеты приостановят с 13 по 27 марта.

10:27 Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в РФ, передает РИА Новости.

Ранее была приостановлена только часть рейсов компании. «Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города РФ. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в/из Москву», — говорилось в заявлении 10 марта.



10:07 Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» 16 марта. Если его одобрят, то призывников можно будет вызывать в военкомат без личного вручения повестки. После доставки заказного письма молодой человек должен явиться в военкомат в течение двух недель.

За уклонение от призыва после получения повестки предусмотрена административная и уголовная ответственность с наказанием до 2 лет колонии (ст. 328 УК). После 27 лет гражданин отправляется в запас.

Сейчас же повестку должны вручать лично и под расписку — если она не пришла, никто не заставляет призывников самостоятельно приходить в военкомат.



Изменения могут вступить в силу 1 апреля.



Законопроект изначально внесли в январе 2018 года. Его готовил единоросс Андрей Красов. Сейчас, по данным карточки документа на сайте Госдумы, в соавторах значатся десятки единороссов.



Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в беседе с РБК назвала поправки к закону «бессмысленными». Идея уведомлений о призыве заказными письмами отклонялась много раз: «Технологии давно шагнули вперед, непонятно, почему повестки надо высылать „Почтой России“. Это не дает никаких гарантий, роспись может поставить кто-то другой, и повестка также будет недействительна».

09:57 Евросоюз готовит следующий пакет санкций против России. Он будет еще более действенным, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте, передает ТАСС.

Главное на утро 11 марта



• Компания Mars перестанет ввозить свою продукцию в Россию.



• Disney приостановит весь бизнес в России, а Google перестал регистрировать новых пользователей из России в облачном сервисе Google Cloud и рекламной сети Adsense.

• «ВКонтакте» заблокировал страницы изданий «Медуза"*, «Настоящее время"*, «Радио Свобода"* и ее проектов на территории России. Решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ , которую возглавляет Игорь Краснов. Требование датируется 24 февраля. Ранее были заблокированы сайты этих СМИ.

• Газета The New York Times узнала, что российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который ранее выступил против насилия, хотел поменять свое фото профиля в инстаграме на символ мира — сейчас у него там совместное фото с президентом РФ Владимиром Путиным. Но, поскольку жена, двое детей и родители Овечкина сейчас находятся в России, ему посоветовали оставить прежнюю фотографию.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».