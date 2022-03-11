Власти Алтая заказали тренинги о «повышении продаж» в опальном инстаграме

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Правительственное учреждение Республики Алтай объявило конкурс на тренинги для самозанятых в инстаграме. 11 марта Генпрокуратура и Следственный комитет РФ обвинили владельцев социальной сети в экстремизме.

Госучреждение Республики Алтай «Центр Развития туризма и предпринимательства» объявило конкурс на оказание услуг по организации и проведению тренинга «Самозанятость: выгоды работы в белую. 50 инструментов, которые гарантированно дадут новых подписчиков и повысят продажи в Instagram». Сообщение опубликовано на сайте госзакупок.

Региональным властям понадобился один пятичасовой тренинг о «юридических аспекты самозанятости, преимуществах и особенностях налога на профессиональный доход, планировании денежного потока, мерах государственной поддержки самозанятых граждан <…> источниках заказов для самозанятых».

Подрядчика также просили предоставить «продвижение в социальной сети Instagram».

Начальная цена контракта составила 50 тыс. рублей. Отчет нужно будет предоставить «на бумажном носителе» в здание, где находится алтайское минэкономразвития.