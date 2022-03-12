Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 8

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

13:36 Роскомнадзор заблокировал сайт петербургского издания «Бумага».

13:32 Запрет на импорт в США алкоголя и морепродуктов из России вступит в силу с 25 марта, сообщает Минфин.

11:30 Производители не повысят стоимость хлеба в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Мы компенсируем им рост себестоимости. Сейчас на федеральном уровне принято решение о выделении субсидий и из республиканского бюджета мы выделяем средства на обеспечение стабильности цен на хлеб, — заявил Цыденов. — С учетом того, что у производителей цена меняться не будет, розничные магазины тоже не должны повышать цену. Для контроля за этим привлечем, в том числе и правоохранительные органы».

11:20 Авиакомпания Qazaq Air отменяет рейсы из Казахстана в Россию.



10:03 Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Среди мер оказался полный запрет на поставку в РФ долларовых банкнот.

«Запрещается вывоз, реэкспорт, продажа или поставка прямо или косвенно из США или лицом из США, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — говорится в документе.

09:40 Глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что соцсеть будет заблокирована на территории РФ 14 марта. Он назвал решение неправильным.

Блокировка соцсети «лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром». Кроме того, по словам Моссери, примерно 80% пользователей в России подписаны на аккаунты за пределами страны.

09:30 Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию.

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены, — говорится в заявлении американской компании (цитата по ТАСС). — Мы также прекратили все капиталовложения <…> и рекламную деятельность».

Главное на утро 12 марта

• Роскомнадзор объявил, что начнет блокировать инстаграм с полуночи 14 марта.



«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта», — говорится в заявлении РКН.

Ранее Генпрокуратура Р Ф потребовала возбудить дело об экстремизме в отношении корпорации Meta, владеющей Facebook, Instagram и WhatsApp. Ведомство попросило заблокировать крупнейшую соцсеть Instagram. Следственный комитет уже завел дело ст. 280, 205.1 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности).

• Американская Herbalife Nutrition останавливает работу всех 62 центров в России, сообщается на сайте компании. Она производит протеиновые коктейли, БАДы, средства для ухода за кожей и волосами.

«Herbalife Nutrition пожертвует любую прибыль из России организациям, поддерживающим украинских беженцев», — отметили в компании.

• Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает работу в России. Сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу. Более 97% доли ООО «Сити-Мобил» принадлежит ООО «О2о Холдинг» — это совместная компания ООО «ВК» («ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru) и дочерней структуры Сбербанка.

• Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все сотрудники иностранных компаний, временно приостановивших работу на территории Московской области, находятся в оплачиваемом отпуске. Никто не сокращен.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».