Новосибирский депутат о строительном рынке: «До обеда кабель стоил 6 млн, а после обеда — уже 8,2»

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Тайга.инфо продолжает собирать мнения новосибирских экспертов о влиянии геополитической ситуации на отрасль, которая долгие годы оставалась драйвером для экономики. Независимый депутат заксобрания Вячеслав Илюхин считает, что государство должно регулировать цены на стройматериалы, которые дорожают вопреки логике, а предложенные правительством меры пока не вызывают оптимизма.

Член строительного комитета регионального парламента Вячеслав Илюхин в беседе с Тайгой.инфо заметил, что, «с точки зрения логики», кризис не должен сказаться на строительной отрасли.

«По одной простой причине — песок мы из-за границы не возим, за доллары его не покупаем. Бетон тоже, металл тоже. Какие-то комплектующие — вполне возможно. Но это незначительное удорожание. С точки зрения логики, должно было быть так. А на самом деле цены на материалы почему-то поползли вверх, — отметил Илюхин. — Вот здесь, что касается материалов, на мой взгляд, государство должно включиться и активно регулировать эти цены».

«Что касается ставки Центробанка — здесь да. Здесь банки вынуждены будут увеличить по эскроу-счетам процент, проектное финансирование подорожает — это явно будет больше 20%, — спрогнозировал депутат. — И, естественно, подорожает ипотека. Вот здесь как раз нужны меры государственной поддержки. Я надеюсь, что здесь вопрос решится в пользу поддержки строительной отрасли. Потому что у нас, как у Красноярска, нет алюминия, у нас, как у Томска, нет нефти и газа. Поэтому у нас строительная отрасль является локомотивом. Мы не можем остановить стройку и все сопутствующие производства, все заводы».

Государство должно субсидировать процентную ставку по проектному финансированию и по ипотеке, считает Илюхин. «А то, что там начинают рассказывать — какие-то административные меры — это ерунда полная», — уверен он.

Депутат прокомментировал предложение федерального правительства упростить процесс согласования строительства. Законопроект был внесен в Госдуму на днях.

«И что? Начнут быстрее разрешения выдавать? И как это скажется на цене? Проценты по кредиту это не уменьшит, — считает Илюхин. — Поэтому вопросы надо решать глобально, а не вот этими полумерами. Мы должны понимать, что сейчас экономику внутреннюю государство должно контролировать. Причем контролировать должны специалисты на местах. Должны быть государственники, для которых между экономической целесообразностью и прибылью будет стоять знак равенства. И все проекты должны рассматриваться с этой точки зрения. Не только считать расходы, но и предполагаемую отдачу. А когда мы просто говорим „здесь освоим деньги, там освоим“, то можем дойти до того, что осваивать будет нечего».

«А то что минпромторг докладывает, что цены не выросли — так мы каждый день в магазин ходим, видим, — подчеркнул депутат. — А строители понимают, что цены выросли на всё. У меня в один день до обеда кабель стоил 6 млн рублей на стройке, а после обеда — уже 8,2 млн, после того как Центробанк поднял ставку. <…> А банки сейчас должны как можно скорее возобновить проектное финансирование. Если остановится стройка — надо рассчитывать на коллапс, который произойдет в городе. А банки ждут решений правительства о поддержке, поэтому не торопятся. Ну, их понять можно в этой ситуации».

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