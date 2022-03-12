Сотрудник Барабинской ТЭЦ погиб после выброса угольной пыли

© СК РФ по Новосибирской области
Сотрудник Барабинской ТЭЦ погиб после выброса угольной пыли
12 Мар 2022, 08:43

В Новосибирской области после выброса пыли скончался сотрудник Барабинской ТЭЦ. Последние два дня он провел в реанимации.

Машинист-обходчик котельного оборудования Барабинской ТЭЦ скончался в больнице после выброса тлеющей угольной пыли, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК). Перед этим он два дня провел в реанимации, куда его привезли с ожогами.

«Скорбим о нашем коллеге. Приносим глубокие соболезнования его семье и близким. Безусловно, окажем семье помощь и поддержку. Устанавливаем причины этого трагического происшествия», — рассказали в СГК.

Выброс тлеющей угольной пыли из пылесистемы одного из котлов Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве произошел вечером 10 марта. Проблему устранили в течении получаса. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), писала Тайга.инфо.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
12 Мар, 09:17
Женщина с инвалидностью погибла при пожаре в селе под Омском
12 Мар, 08:43
Сотрудник Барабинской ТЭЦ погиб после выброса угольной пыли
12 Мар, 08:02
Новосибирец напал с ножом на знакомого и бросил его умирать в лифте
12 Мар, 05:16
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 8
11 Мар, 18:00
Власти Алтая заказали тренинги о «повышении продаж» в опальном инстаграме
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования