Сотрудник Барабинской ТЭЦ погиб после выброса угольной пыли

© СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области после выброса пыли скончался сотрудник Барабинской ТЭЦ. Последние два дня он провел в реанимации.

Машинист-обходчик котельного оборудования Барабинской ТЭЦ скончался в больнице после выброса тлеющей угольной пыли, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК). Перед этим он два дня провел в реанимации, куда его привезли с ожогами.

«Скорбим о нашем коллеге. Приносим глубокие соболезнования его семье и близким. Безусловно, окажем семье помощь и поддержку. Устанавливаем причины этого трагического происшествия», — рассказали в СГК.

Выброс тлеющей угольной пыли из пылесистемы одного из котлов Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве произошел вечером 10 марта. Проблему устранили в течении получаса. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), писала Тайга.инфо.