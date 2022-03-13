Горсовет Новосибирска не нашел нарушений в зарплатах помощников оппозиционных депутатов, на которых завели дело

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Горсовет Новосибирска не нашел никаких нарушений при выдаче зарплат помощникам независимых депутатов, в отношении которых ранее возбудили уголовное дело о якобы мошенничестве с зарплатами. При этом им вменяют ущерб именно горсовету.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев прокомментировал информацию и возбуждении уголовных дел в отношении помощников депутатов Михаила Рязанцева и Владимира Аржанова. Им вменили якобы «хищения» собственных зарплат в горсовете.

«Аржанов и Рязанцев являются работниками совета, им обеспечивается оплата труда в размере, определенном трудовым договором, путем безналичного перечисления денежных средств, — цитирует Асанцева „Прецедент“. — Начисление и выплата заработной платы вышеуказанным помощникам депутатов совета осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности совета в соответствии с требованиями трудового законодательства».

Председатель горсовета подчеркнул, что фактов нарушений в работе отдела бухгалтерского учета и отчетности совета выявлено не было.

В отношении Рязанцева, который работает помощником независимого депутата Светланы Каверзиной, возбуждено дело по ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество). По версии следствия, он якобы «похитил» из горсовета 16 тыс. рублей. Рязанцев также как координатор движения «Искалеченный Новосибирск», которое освещает проблемы точечной застройки города.

Аналогичные дела возбудили в отношении помощников другого независимого депутата горсовета Хельги Пироговой — Владимира Аржанова и Екатерины Александровой. Им вменили якобы «хищения» 22 и 11 тыс. рублей, соответственно. Обыски прошли 6 марта перед акцией протеста, анонсированной по всей стране.

«Это просто способ давления на нас из-за нашей позиции относительно спецоперации в Украине», — считает Пирогова.

Уголовными делами занимается МВД.