Кто поддержал выборы по интернету и запрет на членов комиссий с правом совещательного голоса

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Госдума приняла законопроект об использовании дистанционного электронного голосования на всех выборах. В этот же документ ранее внесли поправки об отмене членов участковых, территориальных и окружных комиссий с правом совещательного голоса и другие ограничения.

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о дистанционном электронном голосовании. В него внесли поправки о ликвидации членов комиссий с правом совещательного голоса из участковых и территориальных избиркомов и полном упразднении избирательных комиссий муниципальных образований. Туда же добавили положение о создании реестра физлиц «иностранных агентов» сотрудников НКО и СМИ.



Кроме того, расширяются возможности для удаления наблюдателей и отстранения членов комиссий от работы не только в помещениях для голосования, но и в помещениях, в которых осуществляется прием и составление протоколов протоколов об итогах голосования по территории. Кроме этого, увеличиваются сроки лишения пассивного избирательного права для осужденных по экстремистским статьям — до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.



Скандальные поправки в законопроект вносили единороссы. Документ поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» (всего — 338 депутатов). Против голосовали КПРФ и «Справедливая Россия-Патриоты-За правду».

Список поддержавших

Тайга.инфо рассказывает, как голосовали сибирские депутаты Госдумы от «Единой России».

Новосибирская область:

Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Олег Иванинский — за.

Александр Жуков — не голосовал.

Омская область:

Оксана Фадина, Игорь Антропенко — за.

Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):

Александр Максимов, Антон Горелкин, Дмитрий Исламов, Вячеслав Петров, Вероника Власова, Олег Матвейчев, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Павел Федяев и Михаил Киселёв — за.



Алтайский край:

Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов, который также представляет Республику Алтай — за.



Республика Алтай:

Роман Птицын — за.

Красноярский край:



Александр Дроздов, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер, а также Артур Чилингаров и Шолбан Кара-оол, которые представляют еще и Туву с Хакасией — за.



Хакасия:



Сергей Сокол — за.

Тува:

Айдын Сарыглар — за.

Иркутская область:

Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский Мария Василькова — за.



Бурятия:

Николай Будуев, Вячеслав Дамдинцурунов — за.



Забайкалье:

Андрей Гурулёв, Александр Скачков — за.



Кроме того, законопроект поддержал избранный от Томской области Алексей Диденко (ЛДПР), а также представители «Новых людей» от Иркутской области Георгий Арапов и от Забайкалья — Роза Чемерис. Вместе с ним за ужесточение закона о выборах выступила и бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева.