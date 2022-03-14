Директор крупнейшего иркутского застройщика арестована

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В Иркутской области арестована директор одного из крупнейших застройщиков. Компания называет уголовное дело заказным.

Директор АО «Специализированный застройщик „Ассоциация застройщиков города Иркутска“» Елена Энгельгардт арестована. Сначала ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), но отпустили в статусе свидетеля. Однако позже в ее отношении возбудили другое уголовное дело и 12 марта отправили в СИЗО, говорится в заявлении компании, которое опубликовал «Байкал24».

Дело связано с землями вокруг бывшего городка Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) в Иркутске.

«Не добившись успеха в противостоянии в рамках судебных споров, заинтересованные в освоении данной территории бизнес группы прибегли к „испытанным“ методам силового воздействия, — говорится в заявлении компании. — Ситуация с землями бывшего военного городка развивается с 2009 года, когда был ликвидирован военный институт. Компания, которая совместно с военными структурами застраивала в те годы эту территорию (ООО Торговый дом „ИЗКВ“), обеспечивая жильем военнослужащих в рамках социальных гарантий, в 2015 году оказалась в процедуре банкротства. В числе долгов, по которым компания не смогла расплатиться, был долг перед военным ведомством, то есть, по сути, федеральным бюджетом, на сумму 96 млн рублей, а также требования дольщиков, которые не получили свои оплаченные квартиры. По причине этой ситуации власти региона и города не могли решить вопрос о передаче этой части городской территории в собственность области. Даже в генеральном плане Иркутска городок оставался „белым“ пятном, в связи с чем городские власти не имели права затрачивать средства на ремонт дорог и благоустройство территории».

В мае 2019 года АО «Специализированный застройщик „АЗГИ“» приняла на себя обязательство по погашению всех долгов банкрота — торгового дома «ИЗКВ» — в том числе по обманутым дольщикам. Взамен компания получила возможность продолжить строительство на части территории, рассказали авторы обращения.

«Мировое соглашение также предусматривало выделение территории занятой жилыми домами, территории под обеспечении региональным и муниципальных интересов, в числе которых строительство по указанию Президента Суворовского училища, строительство общеобразовательной школы, трех детских садов, физкультурно-оздоровительного центра. Земельный участок площадью 82,9 гектаров был передан в областную собственность, а затем — в муниципальную, — сказано в обращении. — <…> После того, как все проблемы были решены, территория ИВВАИУ из „клубка проблем“ превратилась в „лакомый кусок“».

Но в декабря 2021 года областная прокуратура решила обжаловать отмену мирового соглашения по «вновь открывшимся» обстоятельствам из-за попытки переоценить договор аренды от 2007 года. А 10 марта 2022 года СК РФ по Иркутской области объявил о возбуждении дела «по материалам проверки прокуратуры» в отношении бывшего министра имущественных отношений региона и бывшего заместителя начальника одного из отделов минимущества по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

«По версии следствия, в 2019 году в Арбитражном суде Иркутской области при участии регионального министерства имущественных отношений было заключено незаконное мировое соглашение о переходе строительной организации несуществующего права аренды на земельный участок площадью 82 га, расположенный в Октябрьском районе Иркутска», — говорилось в сообщении следствия, писала Тайга.инфо

Земельный участок в тот момент находился в собственности Иркутской области без обременения какими-либо правами аренды. Чиновники должны были осуществлять контроль за сохранностью государственной собственности. «В результате их действий на земельный участок кадастровой стоимостью более 1 млрд рублей незаконно наложено обременение в виде аренды с правом на многоэтажное строительство», — утверждали в СК.

В АО «Специализированный застройщик „АЗГИ“» считают уголовное дело в отношении своего директора заказным и указывают на возможную роль прокуратуры. «Прямые указания президента ослабить давление на бизнес, обеспечить верховенство закона и консолидацию общества внутри страны при этом их не волнуют», — сказано в заявлении.

«Ассоциация застройщиков города Иркутска» создана группой компаний «Новый город», «Сибавиастрой» и «Восток Центр Иркутск». Ее связывают с бывшим депутатом заксобрания, экс-председателем правительства и влиятельным иркутским девелопером Александром Битаровым. «АЗГИ» называют крупнейшим застройщиком Иркутска.