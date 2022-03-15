Чиновника Росавиации убрали после заявлений о влиянии санкций

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Начальник управления поддержания летной годности Росавиации Валерий Кудинов уволен. Он рассказал журналистам о процессе перевода российских самолетов в госреестр и отказе Китая поставлять авиазапчасти в Россию. Решение может негативно сказаться на доверии пассажиров к безопасности перевозок.

Начальник управления поддержания летной годности Росавиации Валерий Кудинов уволен. Об этому узнал «Ъ».

Сам Валерий Кудинов подтвердил информацию, уточнив, что отношения с ним расторгли по статье о разглашении сведений в соответствии с федеральным законом «О госслужбе».

Кудинов ранее рассказал на отраслевой конференции по техобслуживанию MRO Russian&CIS, что Китай отказался поставлять запчасти. Кроме того, он говорил о сложностях в техобслуживаниии самолетов из-за санкций США и Европы, а также регистрации иностранных самолетов российских компаний в госреестре (RA), что позволило бы выполнять рейсы, несмотря на отзыв сертификатов летной годности от авиавластей Бермудских островов и Ирландии.

Росавиация сразу опровергла слова сотрудника, но, не сообщила, в чем именно они были неверны.

Один из источников «Ъ» опасается, что коммуникация в авиации из-за подобных «демонстративно карательных мер» может обрести черты, характерные для оборонно-промышленного комплекса: «Любая информация будет гостайной, и ни одного комментария вы [СМИ] от меня и других коллег больше официально не получите». Ситуация также может отрицательно сказаться на доверии пассажиров к безопасности перевозок, добавил он.