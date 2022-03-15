Инсулиносодержащие препараты подорожали на треть за март в Новосибирске

В Новосибирске продолжает резко дорожать инсулин. Ранее жители пожаловались на перебои.

Рост цен по всем товарам в «Муниципальной аптечной сети» Новосибирска с начала марта составил 11%, сообщили в мэрии 15 марта.

«По лекарства — от 4 до 7%. Наибольший рост цен — на инсулиносодержащие препараты. Цены выросли на 34%», — отметили в администрации.

Ранее Тайга. инфо писала о жалобах жителей на перебои с инсулином иностранного производства, а в некоторых аптеках не осталось даже российского.

Пациенты с диабетом рассказали об очередях к эндокринологу и вдвое выросших ценах на препараты. Оказаться без инсулина для больных «фатально». При этом в Минздраве Р Ф заявили, что вопрос «не вызывает тревоги», а основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение поставок.

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