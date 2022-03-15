Новосибирской экс-сотруднице полиции огласили приговор за поджог машины соседа

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В Новосибирске вынесли приговор бывшей сотруднице МВД, которая подожгла машину соседа из неприязни. Подсудимая оказалась дочерью главы крупного ТСЖ, а преступление связано с конфликтом с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида.

В Новосибирске суд вынес приговор бывшей сотруднице полиции. Ее обвинили по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), сообщили в пресс-службе управления СК по региону 15 марта. По данным Тайги.инфо, речь идет о Евгении Галямовой.

Суд и следствие установили, что вечером 29 августа 2020 года Галямова из неприязни к своему соседу и длительного конфликта мужчины с ее родителями подожгла его автомобиль Toyota Porte, припаркованный во дворе дома на улице Плахотного в Ленинском районе. После этого женщина скрылась с места преступления. Горящий автомобиль увидели жители дома и сообщили потерпевшему. Мужчина пытался потушить его.

«Были изъяты видео с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и на доме, где проживает фигурантка по делу, на которых запечатлен момент поджога автомобиля и путь, которым шла последняя до автомобиля и обратно. В ходе обыска в квартире женщины были изъяты предметы одежды, а также жидкость для розжига», — уточнили в ведомстве.

Галямова работала старшим специалистом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД по региону. После служебной проверки ее уволили.

Суд назначил бывшей сотруднице полиции два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.

Машина принадлежит мужу жительницы Новосибирска Ольге Батяевой, писала Тайга.инфо. Евгения Галямова, по словам Батяевой, приходится дочерью председательнице ТСЖ «Вега» Тамаре Мокряковой. Квартиры обеих женщин находятся в доме на улице Плахотного, которым и управляет «Вега».

Батяева рассказывала, что машину тушил ее супруг. Мужчина получил ожоги первой и третьей степени, из-за чего ему пришлось уйти на больничный. Семья воспитывает дочь с ДЦП, а второй их ребенок с тем же заболеванием скончался в 2018 году.



«1 сентября мой ребенок с ДЦП не пойдет в школу, потому что машина не на ходу. Она [дочь] проплакала всю ночь, — заявляла женщина. — Автомобиль подлежит ремонту, но на что его ремонтировать-то? Мы два дня назад привезли ребенка с реабилитации. Конечно, Галямова отпирается, но полиция увидела по записям с камер, что это она подожгла. Сосед из нашего подъезда тоже жалуется на угрозы Мокряковой поджечь машину».

Дело матери Галямовой, Тамары Мокряковой, выделили в отдельное производство. Ей вменяют ч. 1 ст. 330 УК (самоуправство).

Жильцы дома на улице Плахотного жаловались, что ТСЖ не давало им пользоваться придомовой парковкой. По их словам, председатель Тамара Мокрякова продавала парковочные карманы без договора и по разной цене. Раньше на месте парковки была свалка. Но после строительства парковки ТСЖ ограничило к ней доступ и стало брать с жильцов плату 25 тыс. рублей, которые нужно было отдавать лично председателю.