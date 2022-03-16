Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 12

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Сервисы «Яндекса» могут уйти холдингу во главе с сыном замруководителя администрации президента РФ

15:21 Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт издания «Кавказский узел»*.

«Сегодня наш ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, как мы и ожидали», — говорится в заявлении редакции. Блокировка сайта не означает приостановку работы, заявили журналисты.

14:05 На сессии горсовета Новосибирска решили пообсуждать причины роста цен на продукты. По словам начальника департамента потребрынка мэрии Виталия Витухина, с 9 по 15 марта средняя минимальная цена в сетевых магазинах выросла на муку на 15,8%, вермишель — на 17%, лук — на 12%. В несетевых продуктовых: сахар — на 23% (средняя минимальная цена 93 рубля), мука — более 12%, молоко — более 13%.

Витухин отметил повышение расходов на каждый сегмент доставки продуктов: «От производства, доставки, хранения и так далее. Когда растет цена на бензин и склады — понятно». А мэр Анатолий Локоть (КПРФ) сказал: «Нет. Прежде всего это психологический фактор, возрос спрос. <…> Но есть объективные факторы, которые сказываются в особых условиях, в которых мы оказались».

«Большинство товаров первой необходимости у нас внутреннего рынка. Для жителей непонятна история, по какой причине растут цены. Здесь вопрос больше риторический», — считает спикер горсовета Дмитрий Асанцев («ЕР»).



13:37 Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала «Спас», который насчитывает более одного млн подписчиков. Телеканал переходит в Rutube.

13:29 Новосибирские пользователи Wildberries продолжают жаловаться на проблемы с уже оплаченными заказами. Жительница рассказала Тайге. инфо, что ее заказ на 2 тыс. рублей, сделанный 11 марта, теперь исчез.

В то же время, по данным сервиса Downdetector, количество ошибок в работе приложений и сайта Wildberries к утру 16 марта снизилось в 16 раз по сравнению с 14 март. Специалисты устранили свыше 90% ошибок в работе сайта и приложений, отмечает ТАСС.



12:39 Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за немедленный выход России из Совета. «За» высказались 216 человек, трое воздержались.

Парламентарии приветствовали щедрость и солидарность, проявленные соседними с Украиной странами, которые продолжают принимать сотни тысяч беженцев, в основном женщин и детей. В это время в России «жестоко подавляются протесты, ограничивается свобода слова и собраний, и почти все независимые журналистские организации закрылись», заявили «Новой газете» в Совете Европы.



12:13 VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер, утверждают источники «Ведомостей».

11:59 «Дети сгниют изнутри, если не поддерживают Россию и ее президента». Такие слова сказали учащимся одной из школ в центре Петербурга, сообщила Тайге. инфо на условиях анонимности мама семиклассницы, которая была на «уроке» о происходящем в Украине.

Мероприятие вели замдиректора учреждения и женщина, которая не назвалась, но представилась сотрудником полиции, хотя и была в штатском. Детям показывали пропагандистский фильм.

«Самое смешное, что дети в классе так шумели, что никто не услышал, о чем говорят в фильме, — отметила собеседница редакции. — Дочь сказала, что там были неприятные кадры: плачущие дети и горящие дома. После него и заместитель директора, и полицейская добавили от себя, что дети сгниют изнутри, если не поддерживают Россию и ее президента. А ещё, что дети не должны ходить на митинги даже за деньги, мол, митинги ничего не решают, зато детей могут посадить в тюрьму, а когда они выйдут, то не смогут поступить в университет и сделать карьеру, в том числе, в российской армии».

До этого классный руководитель прислала в родительский чат сообщение о том, что школьникам не рекомендуется ходить на митинги под угрозой административной и уголовной ответственности. При этом административная ответственность наступает с 16 лет, а уголовная — с 14 лет.

11:46 Американская компания Eli Lilly решила ограничить поставки лекарств в Россию. Она продолжит завозить в страну только жизненно важные препараты, такие как лекарства для больных раком и диабетом, говорится на ее сайте.

«Мы также приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в страну, — сказано в заявлении. — <…> Если мы получим какую-либо прибыль от наших продаж в России, мы пожертвуем ее организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи».

Eli Lilly стала первым фармацевтическим гигантом, решившим ограничить поставки лекарств в Россию. Инвестиции в Россию ранее приостановили корпорации Bayer и Pfizer, но речь об ограничениях на поставки пока не шла.

11:29 Международные компании, которые частично или полностью уходят из России, обеспечивают работой более 200 тыс. жителей страны, подсчитал журнал Forbes.

Больше всего сотрудников числится в McDonald’s — около 62 тыс. В то же время некоторые рестораны, управляемые компаниями-франчайзи, продолжают работать, например, новокузнецкое ООО «ГиД», которое развивает 25 точек сети в Сибири. У компании Yum! Brands (KFC и Pizza Hut) более 14,5 тыс. российских сотрудников.



У PepsiCo 19 тыс. сотрудников в России, у IKEA — 15 тыс.



10:37 Часть жителей России не сможет оплачивать услуги ЖКХ. Об этом заявил новосибирский депутат Госдумы Ренат Сулейманов (КПРФ) на пленарном заседании.

«Уже сегодня коммунальные организации в связи с ростом ключевой ставки повышают пени. Могли бы вы сказать — какие меры предпринимаются, чтобы избежать роста задолженностей, пеней по жилищно-коммунальным услугам? — цитирует обком КПРФ вопрос Сулейманова к замминистра строительства РФ Светлане Ивановой. — Мы понимаем, что ряд граждан не будут способны оплачивать их вовремя. У нас действовал годовой мораторий в период пандемии, какие меры предпринимает правительство сегодня?»

Заместитель министра строительства Светлана Иванова ответила, что правительство предлагает привязать штрафные санкции к той ключевой ставке, которая была установлена до последнего повышения сразу до 20%.

10:26 Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова сегодня пришла на сессию в таком образе.

t.me/nsk2020ru

Единороссам же выдали новые маски с буквой Z и силуэтом медведя.





10:13 Вице-спикеры горсовета Новосибирска Евгений Яковенко («Единая Россия») и Евгений Лебедев (ЛДПР) выступили с обвинения в адрес независимых депутатов из-за их позиции по Украине. Эти люди начали обвинять избранных жителями депутатов в «сепаратизме», потребовали забрать телефон у Хельги Пироговой и даже предложили «сдать мандат и выходить на площадь Ленина».

Ответить на оскорбительную речь Яковенко о «фашистской гидре» депутатам от коалиции «Новосибирск 2020» не дали.

09:49 Сервис для рассылок Mailchimp перестал поддерживать аккаунты российских пользователей и начал отключать их.

Официально Mailchimp не сообщал об отключении аккаунтов. Но материнская компания сервиса, разработчик финансовых программ Intuit опубликовала заявление в поддержку Украины 14 марта, пишет vc.ru.

09:40 Сайты большинство арбитражных судов регионов Сибири взломаны утром 16 марта. На них опубликованы сообщения с призывом к импичменту президента Р Ф Владимира Путина и освобождению политических заключенных.

Главное на утро 16 марта



• «Яндекс» решил продать сервисы «Новости» и «Дзен». Об это написал РБК со ссылкой на три источника. Обсуждения проводятся с несколькими потенциальными покупателями, но ключевой интересант — холдинг VK. Его возглавляет Владимир Кириенко, сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.



С начала марта «Яндекс» ввел несколько изменений в формат «Дзена». Сначала временно перевел рекомендательную ленту на формат подписок, затем ограничил доступ к контенту для иностранных пользователей, а позже сервис начал блокировать каналы независимых СМИ, в том числе Тайги.инфо.

• Европейский центральный банк указал кредитным организациям более тщательно проверять транзакции всех российских и белорусских клиентов, чтобы убедиться, что переводы не используются для обхода санкций.

• Евросоюз ввел санкции против 15 россиян, включая генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, главы «Яндекса» в России Тиграна Худавердяна и олигарха Романа Абрамовича. Худавердян на этом фоне уйдет из совета директоров головной компании Yandex N.V. и с поста ее замгендиректора.

Кроме того, в сообщении «Яндекса» говорится, что обязанности гендиректора ООО «Яндекс» будет исполнять Елена Бунина, которую ранее и заменили на Худавердяна.

• Apple сообщила о проблемах с транзакциями через платежную «Мир». «В вашем аккаунте нет ограничения на добавления оплаты, „Мир“ можно использовать в Apple ID <…> В последнее время есть проблемы с добавлением „Мир“ у многих наших пользователей, но эти неполадки идут от банка», — цитирует техподдержку корпорации ТАСС.

• Холдингу VK, которому принадлежат Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассники», грозит технический дефолт из-за невозможности расплатиться с держателями его ценных бумаг. Их торги на бирже были остановлены еще в начале марта из-за санкций, а у VK в настоящее время нет суммы, способной покрыть все обязательства.

«Если компания не сможет успешно провести переговоры с держателями облигаций и не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит „Событие Дефолта“ в соответствии с условиями и положениями выпуска облигаций», — отметили в VK.

В схожей ситуации — корпорация «Яндекс» и онлайн-магазин Ozon.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».