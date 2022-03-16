Новосибирская «Победа» прокомментировала скандальную выставку об Украине

© Кирилл Канин
Новосибирская «Победа» прокомментировала скандальную выставку об Украине
16 Мар 2022, 08:23

Новосибирский кинотеатр «Победа» не имеет никакого отношения к выставке в поддержку «спецоперации» в Украине, размещенной у дверей комплекса. Администрация говорит, что не в силах повлиять на какие-то вещи, но сделает все возможное, чтобы пространство внутри «было территорией совести, свободной мысли и общечеловеческих ценностей».

Перед новосибирским кинотеатром «Победа» поставили стенды с цитатами, которыми на государственных телеканалах говорят об объявленной президентом РФ «спецоперации» в Украине.

Сама «Победа» не имеет никакого отношения с к содержанию выставки, говорится в заявлении кинотеатра.

«Дорогие друзья, наша команда работает для вас уже 15 лет. Мы всегда старались быть окном Новосибирска в большой мир и окном большого мира — в Сибирь. Всё то, что мы делаем, построено на открытости границ и человеческой солидарности. Так же, как и большинство из вас, сегодня мы чувствуем лишь боль и горечь, — сказано в сообщении. — Мы одними из первых подписали обращение кинопрокатчиков России о категорическом неприятии того ужаса, который происходит на наших глазах».

«Есть вещи, на которые мы не в силах повлиять, но мы сделаем всё возможное, чтобы пространство внутри „Победы“ „было территорией совести, свободной мысли и общечеловеческих ценностей“», — подчеркнули в «Победе».

Среди организаторов выставки значится региональное правительство, агентство РИА Новости и «Российское военно-историческое общество». Его председателем значится экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, который формально возглавляет делегацию РФ на переговорах с Украиной. 16 марта там ожидается вице-губернатор, экс-депутат Госдумы от «ЕР» Ирина Мануйлова.


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