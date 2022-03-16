Продукты первой необходимости подорожали в Новосибирске за неделю на 10-20%

© Яна Долганина
Продукты первой необходимости подорожали в Новосибирске за неделю на 10-20%
16 Мар 2022, 10:30

В Новосибирске продолжают резко дорожать продукты. За неделю средняя минимальная цена на сахар достигла 93 рублей за 1 кг. При этом мэр решил списать причины на ажиотажный спрос, а спикер горсовета утверждает, что люди не понимают причин инфляции на внутренние товары.

По словам начальника департамента потребрынка мэрии Виталия Витухина, с 9 по 15 марта средняя минимальная цена в сетевых магазинах выросла на муку на 15,8%, вермишель — на 17%, лук — на 12%. В несетевых продуктовых: сахар — на 23% (средняя минимальная цена 93 рубля), мука — более 12%, молоко — более 13%.

Депутаты спросили Витухина, почему же все-таки растут цены. Он напомнил о повышении расходов в нынешних условиях на каждый сегмент доставки продуктов: «От производства, доставки, хранения и так далее. Когда растет цена на бензин и склады — понятно».

А мэр Анатолий Локоть (КПРФ) сказал: «Нет. Прежде всего это психологический фактор, возрос спрос. <…> Но есть объективные факторы, которые сказываются в особых условиях, в которых мы оказались».

«Большинство товаров первой необходимости у нас внутреннего рынка. Для жителей непонятна история, по какой причине растут цены. Здесь вопрос больше риторический», — добавил спикер горсовета Дмитрий Асанцев («ЕР»).

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