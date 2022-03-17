Еще один новосибирец погиб в Украине
17 Мар 2022, 06:23
Еще один военнослужащий из Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Это уже восьмая официальная жертва.
Капитан Александр Ильин погиб в Украине. Об этом сообщила администрация Усть-Таркского района региона.
Ранее официально чиновники разного уровня рассказали о гибели семи новосибирцев в Украине.
Читайте также: Сибирские солдаты гибнут в Украине. Что о них известно
Новости из рубрики:
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"
Мы в Facebook