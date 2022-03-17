Еще один новосибирец погиб в Украине

17 Мар 2022, 06:23

Еще один военнослужащий из Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Это уже восьмая официальная жертва.

Капитан Александр Ильин погиб в Украине. Об этом сообщила администрация Усть-Таркского района региона.

Ранее официально чиновники разного уровня рассказали о гибели семи новосибирцев в Украине.

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