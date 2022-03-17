Экс-директора новосибирского планетария освободили от наказания

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Суд признал экс-директора новосибирского планетария Сергея Масликова виновным в злоупотреблении полномочиями, но освободил от штрафа. Ученый полностью отрицал вину.

Октябрьский районный суд признал Масликова виновным по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Сергея Масликова арестовали 5 февраля 2018 года по подозрению в получении взятки на сумму 195 тыс. рублей. Изначально на него завели дело по ст. 290 УК РФ (взятка), но после двух месяцев в СИЗО и четырех месяцев домашнего ареста следователи изменили обвинение на ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а Масликов вышел на свободу с подпиской о невыезде. 25 декабря 2019 года Октябрьский районный суд Новосибирска оправдал Масликова по всем эпизодам обвинения. Однако прокуратура обжаловала решение. После того, как гособвинение подало апелляцию, Масликов перенес инфаркт.

Взятками следствие посчитало деньги, полученные от сдачи в аренду имущества планетария, в том числе, кинокамеры. В поддержку Масликова выступили представители десятков образовательных и научных учреждений, космонавты, ученые, депутаты, руководители российских планетариев.

На новое рассмотрение прокуратура направило дело по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК (взятка за незаконные действия в крупном размере), по ч. 3 ст. 290 УК (взятка в значительном размере) и по пункту «б» ч. 3 ст. 174.1 УК (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления). Ученый полностью отрицал вину.

В итоге в прениях прокурор просто отказался от обвинений по ч. 5 ст. 290 УК и по ч. 3 ст. 174.1 УК, а действия по ч. 3 ст. 290 УК попросил переквалифицировать на менее тяжкую ч. 1 ст. 285 УК. Но и по ней обвинение потребовало два года условно и возмещение по гражданскому иску 677,1 тыс. рублей.

Суд приговорил Масликова к штрафу в 60 тыс. рублей, но, учитывая срок содержания под стражей, освободил его от наказания. В удовлетворении гражданского иска прокурора также отказано в полном объеме.