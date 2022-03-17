Дерипаска о России: «Распустить Газмяс» и «Начать всё заново»

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Бизнесмен Олег Дерипаска высказался о текущей ситуации в России. Он предложил свою программу и призвал к «миру».

Дерипаска прокомментировал один из опросов в телеграме, в котором его назвали одним из кандидатов на пост главы Центрального банка РФ. «Ни в ЦБ, ни в какие другие начальники никогда не хотел и идти не планирую», — подчеркнул он.

Бизнесмен добавил: «Но сделаю все возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала:

— мир

— распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм

— начать поднимать Сибирь и Дальний Восток

— добиться полной воли для предпринимателей и людей

— начать всё! заново».

С российским миллиардером Олегом Дерипаской связаны крупнейшие активы «Русала» в Сибири. Он и ранее призывал к «миру».