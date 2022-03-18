Власти Алтая заявили о привлечении добровольцев для «защиты приграничных зон»

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В правительстве Алтайского края заявили, что обмениваются информацией с УФСБ об обстановке в приграничных районах. Для защиты границ власти решили привлекать добровольцев.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что для защиты приграничных зон в регионе привлекают добровольцев. Об этом он отчитался на заседании коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, которое провел полпред СФО Анатолий Серышев.

На совещании обсуждались основы государственной приграничной политики России в регионах Сибири. Общая протяженность границы регионов округа с другими государствами составляет более 4,2 тыс. км, а с учетом арктического сектора — более 8 тыс. км. Приграничные субъекты — Тыва, Новосибирская и Омская области, Республика Алтай и Алтайский край. Они граничат с Казахстаном, Монголией и Китаем.

В Алтайском крае протяженность границы 848 км. Томенко доложил, что правительство региона и краевое пограничное управление ФСБ обменивается информацией об обстановке в приграничных районах. В крае создали 23 народных и три три казачьих дружины. Их работу возглавляют руководители сельсоветов.



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