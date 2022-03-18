Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 14

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

19:27 В элитном жилом комплексе Milk House в центре Новосибирска, где по сведениям Тайги.инфо, есть недвижимость у крупных чиновников, своя реальность. В этом доме также находится несколько магазинов.

Фото Тайги.инфо

19:12 В Иркутске прошла акция «Женщины в черном». Две девушки вышли в одиночные пикеты в черной одежде с белыми розами.

Девушек задержали, отпустили без протоколов, но сотрудники ОВД все равно назначила дату, когда активисткам нужно прийти в отдел для их составления, передает ОВД-инфо**.

Первоначально акцию запустили израильтянки в 1988 году. Они протестовали против оккупации Палестины и военных преступлений израильской армии. Женщины одевались в черную одежду и молча стояли на улицах и площадях в память о погибших.







18:20 В Санкт-Петербурге продолжают задерживать журналистов. Теперь в автозаке оказался репортер «Коммерсанта» Александр Коряков.

Также задержан фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин, передает ОВД-инфо**.

t.me/sotavision

18:06 Журналисты «Соты» Артем Кригер и Ника Самусик задержаны в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. Об этом сообщает издание.

«Он [Кригер] ехал к стадиону в Лужниках, где через пару часов начнется концерт в поддержку российских военных и присоединения Крыма», — рассказала редакция.



Нику Самусик отвели в автозак для «дачи объяснений».

17:58 Европарламент запретил российским дипломатам и госслужащим вход в свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге.





17:33 Мэрия Москвы отказала «Яблоку» в согласовании шествия на 30 тыс. человек на 27 марта. В качестве причины назвали ковидные ограничения.

«Со-организатор акции, зампред московского „Яблока“ Андрей Морев в телефонном разговоре с чиновником мэрии уточнил, почему сегодняшнее массовое политическое мероприятие в Лужниках [к годовщине присоединения Крыма] тем не менее согласовано? Его собеседник ответил: „это зрелищное мероприятие, а у вас — публичное“», — сообщила партия.



17:07 Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал проводить «предварительный отбор» мигрантов в зависимости от запросов экономики, передает ТАСС. Придется пересмотреть нормы по максимальному числу иностранных работников в ключевых сферах на фоне санкций, считает он.

16:50 Власти регионов Сибири организовали акции в поддержку происходящего в Украине, приурочив их к годовщине присоединения Крым. В большинстве из них при этом действует запрет на массовые мероприятия, введенный под предлогом ковида.

В Новосибирске акция прошла в закрытом помещении волейбольной арены «Локомотив». Туда пускали по приглашениям.

В Чите — на площади, куда, по данным Сибирь. Реалии*, сотрудников бюджетных организаций приводили группами. «На митинг мы идти не хотели, но пришло распоряжение руководства. Пришли сюда всей организацией. Теперь стоим здесь, на холоде», — рассказала изданию курьер регионального департамента мировых судей Наталья.



«Сотни тысяч россиян в эти дни покидают Россию. Уезжают в никуда с одним чемоданом. Многие готовятся к отъезду — и не важна цена билетов. Я не буду говорить правильно это или нет. Не имею право, каждый решает сам, — отметила независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина в своем телеграм-канале. — Но если вы раздумываете об отъезде, просто посмотрите еще на два факта: вчера специально несколько часов наблюдала за крупными дорогами Новосибирска. Мимо меня проехали тысячи личных автомобилей. И всего на двух была наклейка с Z. Понаблюдайте сами. То есть на низовом уровне вся эта пропагандистская накачка не поддерживается. Те, кто Zа- они просто громче. Потому что ничего не грозит, а может наоборот заметят и отметят. Те, кто против — им запрещено высказываться законом, но есть молчаливое неодобрение. <…> Лучше всего чуют настроение народа артисты и другие публичные деятели шоу-индустрии. Посмотрите какой в последнее время вал их выступлений за мир».



15:37 Журналист «Соты» Павел Иванов задержан около дома, сообщило издание.

«В 9:58 утра Иванов написал коллегам о том, что его задерживают, и с тех пор не выходил на связь. Его телефон недоступен. На данный момент не известны ни обстоятельства задержания, ни местонахождения журналиста, ни правонарушение, которое ставится ему в вину», — отмечает редакция.

t.me/sotavision

15:33 Самый популярный в России BitTorrent-трекер RuTraсker.org сообщил, что платформа «в текущей ситуации не поддерживает никакие действия российских властей», передает Forbes. Доступ будет заблокирован для пользователей из России, даже если Роскомнадзор уберет сайт из реестра запрещенных.

15:17 Тем временем в Иркутске открывается первый видеосалон.

Видеосалоны начали распространяться в Советском Союзе в конце 1970-х по мере того, как «выездные» граждане привозили из-за Железного занавеса иностранные видеомагнитофоны и кассеты. В 1986 году Совет Министров РСФСР предписал открыть их повсеместно. И это, как пишет журнал «Сеанс», было запоздалой реакцией на «стихийное и неконтролируемое распространение видео» в стране, которая сперва решила «запретами и наказаниями (в том числе и уголовными) оградить страну от «буржуазной заразы», а затем попыталась «сменить кнут на пряник».



verbludvogne.ru

14:47 Председатель фонда «Сколково», бывший вице- премьер Р Ф Аркадий Дворкович уходит со своего поста. Он занимал пост сопредседателя, а потом и председателя фонда с мая 2018 года. Теперь, по словам его представителя, Дворкович сосредоточится на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», передает РБК.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал уволить Дворковича из фонда «Сколково» за «национал-предательство». Возглавляющий сейчас международную шахматную федерацию FIDE Дворкович заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Турчак говорил и про «пятую колонну» и про «самоочищение общества». Он сделал это сразу после выступления Путина на заседании с членами правительства и губернаторами, где президент выражался примерно так же.

14:29 Магазины, аптеки и маркетплейсы в последние две недели фиксируют резкий рост спроса на презервативы, передает РБК. Потребители ожидают существенного роста цен и запасаются впрок, потому что основные популярные марки производятся за рубежом.

Часть ритейлеров уже были вынуждены поднять отпускные цены, так как стоимость закупок выросла на 20%, а в некоторых случаях — на 50%. Другие представители розницы готовятся менять ценники в апреле, потому что поставщики уже предупредили о росте оптовых цен.

14:18 Пропавшие из-за ажиотажа препараты для терапии болезней щитовидной железы будут 1поставлены в аптеки в ближайшее время, обещает глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Кроме того, по ее словам, лекарства для пациентов с онкологическими заболеваниями закупаются на долгий срок и опасений в их доступности у нее нет.

14:12 Сбербанк сообщил, что его клиенты больше не смогут делать переводы в другие банки в долларах и фунтах, а зарубежные переводы в приложении возможны только в евро.

«18 марта вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках. Они коснулись межбанковских переводов по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж. Это значит, что в Сбере нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах, — рассказали в банке. — При этом в офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы в другие банки как по России, так и за рубеж в такой валюте: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары. Переводы за рубеж через приложение Сбербанк Онлайн остаются доступны только в евро».

13:59 Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центрального банка. Об сообщается в телеграм-канале Госдумы.

13:47 Крупнейший в мире производитель стекла — японская компания AGC — решила приостановить инвестиции в РФ, а также сократить поставки своей продукции для российского рынка, говорится в заявлении на ее сайте.

«В России мы решили приостановить инвестиции, включая регулярный ремонт печей для производства стекла, ввиду текущей ситуации, — сказано в сообщении. — В сфере автомобильных стекол мы значительно сокращаем производство и поставки местным автопроизводителям. Мы будем и впредь внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие решения в соответствии с бизнес-средой».



В России работает AGC Glass Russia, которая входит в европейской подразделение концерна.

13:38 Почитайте, как прошел урок «Русская весна» в одной из школ Красноярска. Преподаватели уже начали рассказывать детям об альтернативной истории под видом фактов.

12:50 Птицефабрики начали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице и так уже подорожали на 25%, передает «Ъ».

Выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому из-за взлета курса валют в ближайший месяц ожидается рост цен еще до 40%, рассказали собеседники издания.

12:42 Обыски начались у лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга и других активистов партии, передает «Яблоко».

«В 6:20 в его [Шлосберга] квартиру ворвался ОМОН, дома была жена политика Жанна, самого Шлосберга в этот момент в квартире не было, — рассказали в партии. — Обыски также проходят в квартирах других псковских активистов, в частности у членов регионального совета псковского „Яблока“ Николая Кузьмина (и его родителей) и у Екатерины Новиковой. Полиция изымает технику. Поводом для обысков стала жалоба на одну из публикаций телеграм-канала „Гремячая башня“, в котором авторы нелестно высказались о губернаторе Псковской области Михаила Ведерникове».

12:32 Сайт государственной газеты «Казахстанская правда» и Ratel. kz подверглись хакерской атаке. На страницах изданий появились российский триколор со знаками Z.V. и георгиевская лента, сообщила корреспондентка госиздания Зарина Москау и главред Ratel. kz Марат Асипов.

«Причину выявили: хакерская атака была совершена на сервис-партнер, с которыми у нас идет обмен новостями. Сервис российский. Мы его отключили сейчас, поэтому все нормализовалось», — добавила позже Москау.

12:15 Российская певица Земфира опубликовала новое видео на песню «Не стреляйте», написанную еще в 2005 году. Черно-белый ролик, в котором Земфира поет и играет на синтезаторе, сопровождается кадрами из Украины, а также задержаниями на акциях протеста в России.

Там есть, например, такие строки:

«Не молчите,

В этой рыхлой тишине. я погибну!

Не молчите!

Не стреляйте.

В этой комнате любовь.

Раздетая любовь.

Вы неосторожны!»

Кроме того, исполнительница удалила все прежние ролики со своего канала на ютубе, кроме «Не стреляйте» и кавера на композицию «Вiдпусти» «Океана Ельзи», снятый в 2008 году

12:00 Режим закрытия неба на юге страны продлен до 26 марта, сообщил источник ТАСС в Минтрансе. В аэропорту Краснодара подтвердили информацию.

11:19 Кировский районный суд Иркутска оштрафовал мужчину и женщину по ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ). Они, по версии полиции, участвовали в несогласованной акции и «высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало» армию.

Иркутян оштрафовали на 30 и 35 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по региону 18 марта.



10:54 Власти Нидерландов заморозили российские активы объемом свыше 200 млн евро в связи с санкциями против РФ, сообщает агентство Reuters.

«За это время [с 24 февраля] мы заморозили или арестовали активы объемом более € 200 млн. <…> Я полагаю, что эта цифра будет расти и дальше», — сказал руководитель Центробанка Нидерландов Клаас Кнот.



10:35 Япония ввела санкции против 15 физических и девяти юридических лиц из России, говорится на сайте МИДа страны. Ограничения предполагают заморозку активов.

В список попали представитель российского МИДа Мария Захарова, несколько заместителей министра обороны, в том числе экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Руслан Цаликов, начальник главного управления Генштаба В С Р Ф Игорь Костюков, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина, сенатор Сулейман Керимов.

Список компаний под санкциями расширили за счет «Роснефть-Аэро», «Рособоронэкспорта», «Вертолетов России», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Уралвагонзавода», «Курганмашзавода» и других.



10:24 Австралия вводит санкции против 11 российских банков и миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. В отношении бизнесменов речь идет о целевых финансовых санкциях и запретах на въезд, передает ТАСС.

Под ограничения попали Фонд национального благосостояния России и Минфин, а также

Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ. РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк.

10:00 Уголовное дело завели на пенсионерку в Колпашеве Томской области. Якобы она нанесла белой краской «оскорбительные надписи о проведении спецоперации в Украине» на местном доме культуры «Рыбник», считает следствие.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 214 УК (вандализм). Кроме того, утверждается, что в отношении женщины составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), ее уже оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Содержание надписи не приводится, а на фотографии здания в сообщении полиции она размыта. При этом у входа в ДК виден лист с буквой Z.

Главное на утро 18 марта



• Заместитель главы Росгвардии Роман Гаврилов подал рапорт об увольнении, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн в телеграме. Он также опроверг информацию о задержании Гаврилова, которую до этого распространил ряд телеграм-каналов.



• Двое живущих в Москве граждан Украины рассказали ОВД-Инфо**, что полицейские вызывали их на опросы или задерживали для проверки документов. У них также осматривали телефоны.

Студент МФТИ рассказал, что 2 марта, когда он собирался уехать из Москвы на автобусе в Ригу, у него и других граждан Украины проверили паспорта, часть людей отпустили. Других увезли в ОВД, где фотографировали и снимали отпечатки пальцев. Учащегося опрашивали полицейский и сотрудник ФСБ: «Спрашивал про митинги, задал очень смешной вопрос: „Если я открою [в телефоне] галерею, не найду ли я там свастику?“ Я офигел от вопроса — говорю: „Очевидно нет“. Он покопался в галерее, почитал мой телеграм, посмотрел историю просмотров ютуба».

• Магазины и поставщики продуктов стали отменять скидки на средства для стирки, шоколадки и другие товары, которые россияне привыкли покупать по акциям, передает РБК. По данным Nielsen, более 50% товаров покупатели крупнейших торговых сетей брали по акциям.

• Производитель шин Pirelli объявил о приостановке инвестиций в Россию и ограничении работы российских заводов «видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования зарплаты и социальных услуг для сотрудников». Корпорация владеет в России двумя заводами через совместное предприятие с «Ростехом» — Воронежским и Кировским шинными заводами. Их мощности оценивались в 10 млн покрышек в год.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».