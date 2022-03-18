21-летний военнослужащий из Новосибирской области погиб в Украине. Он остался служить по контракту после прохождения срочной службы.

Администрация Тогучинского района сообщила о гибели 21-летнего солдата в Украине. Молодой человек окончил школу в 2016 году, затем учился в Новосибирском электромеханическом колледже.



В 2020 году был призван на срочную службу, остался служить по контракту в Тюменской области.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать районные администрации.

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