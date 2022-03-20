Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 16

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Преподаватели выступили против отчисления студентов из-за акций протеста.

12:25 С 24 февраля по 2 марта у россиян вырос спрос на книге по экономике (на 56%), любовные романы (на 46%) и фантастику (на 20%), сообщили в книжном сервисе «Литрес» агентству ТАСС.

Сейчас среди самых популярных книг на «Литрес» сейчас — «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер (о том, как 16-летняя балерина Эдит Эгер пережила немецкие лагеря смерти), антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла и «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России» Михаила Зыгаря.

Также популярностью пользуются «Месяц за Рубиконом» Сергея Лукьяненк и

«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко.

12:17 Одиночный пикет в Иркутске.

Фото t. me/irk_insider

12:00 Педагоги детских садов Красноярского края пожаловались на снижение зарплат.

В Емельяновском районе региона у воспитателей детских садов «резко понизилась» заработная плата, передает 8 канал.

«Я педагог со стажем 35 лет, и меня в данный момент уравняли с дворником, с помощником воспитателя, сантехником. И, получается, я также должна получать МРОТ. Опустили педагогов до нижнего уровня», — рассказала одна из пострадавших. Другая пояснила, что речь идет об изменениях в штатном расписании, которые привели к тому, что районный коэффициент, предполагавший стимулирующие выплаты детским педагогам, не будет оплачиваться.



В среднем, по словам педагогов, зарплата упала с 28−30 тыс. рублей до 20−21 тыс. «Я потеряла практически ту сумму, которую отдавала за аренду [жилья]. Двое детей несовершеннолетних», — рассказала одна из них.

Воспитатели хотели устроить митинг, но «всё ограничилось обращением на наш телеканал», сказала автор сюжета. Более того, при общении со съемочной группой многие пожелали остаться анонимными.





11:40 Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company объявила о приостановке новых инвестиций в России. «Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции при выполнении текущих договорных обязательств», — говорится в заявлении на сайте компании.

Ранее о сворачивании деятельности в России и приостановке дальнейшего развития бизнеса в стране заявила другая американская нефтесервисная компания Halliburton. Это один из крупнейших в мире поставщиков товаров и услуг для энергетики.

10:45 Новосибирские производители молока столкнулись с проблемами в закупке тары. Одному из крупнейших российских производителей картонных емкостей отказались поставлять финское сырье.

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09:21 Власти Австралии расширяют санкции.

09:15 Центральный банк Содружества Багамских островов обнаружил в финансовых учреждениях страны активы, связанные с Россией, на сумму около 3 млрд долларов, передает ТАСС.

Главное на утро 19 марта



• Около 500 ученых и студентов из российских и зарубежных вузов выступили против отчислений из Санкт-Петербургского государственного университета за акции протеста, передает «Ротонда». По сведениям авторов открытого письма, администрация СПбГУ планирует отчислить 13 учащихся.



«Мы понимаем, что эта история кажется незначительной на фоне нынешних событий. Однако мы глубоко убеждены в том, что не бывает больших и маленьких историй. Мы считаем своим долгом проявить солидарность и поддержать тех, кто не побоялся выйти и выразить свою гражданскую позицию, несмотря на все риски и возможные последствия», — сказано в обращении.

• Компания Bosch прекращает поставлять детали для грузовиков в Россию из-за опасений, что детали могут использоваться в «негражданских» целях.

• Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Повышение коснется 4 млн человек, сообщили в Минтруда РФ .

• Администрация «ВКонтакте» начала блокировку личных страниц пользователей. Блокировки объясняются требованием Генпрокуратуры от 24.02.2022 № 27−31−2020/Ид2145−22. На основании этого же требования ранее были заблокированы многие СМИ.

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