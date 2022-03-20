Еще двое военнослужащих из Бурятии погибли в Украине

20 Мар 2022, 07:12

Еще двое военнослужащих из Бурятии погибли во время «специальной операции» в Украине. Общее официальное число потерь республики могло вырасти до 13.

Выпускник бурятского государственного «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей „Звездный“» Евгений Белобородов погиб «в ходе специальной военной операции». Об этом сообщило госучреждение на своем сайте.

Кроме того, официальная группа администрации Еравнинского района во «ВКонтакте» рассказала о гибели 25-летнего младшего сержанта 5-ой отдельной танковой Тацинской бригады Никиты Арлакова. Его похоронили в Улан-Удэ.

Ранее власти официально сообщали об 11 военнослужащих из Бурятии, погибших в Украине.


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