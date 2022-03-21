Новосибирские власти отложили отмену масочного режима

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Новосибирские власти отложили отмену масочного режима
21 Мар 2022, 09:30

В Новосибирской области отложили отмену масочного режима. Снятие запрета на массовые мероприятия, установленного под предлогом коронавируса, пока не обсуждается.

Решение об отмене масочного режима отложили в Новосибирской области, сообщило правительство региона в своем тг-канале 21 марта.

«Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — уточнили чиновники.

Ранее губернатор региона Андрей Травников поддержал отмену масочного режима, писала Тайга.инфо.


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