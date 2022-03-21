Новосибирские власти отложили отмену масочного режима

© zdrav.nso.ru

В Новосибирской области отложили отмену масочного режима. Снятие запрета на массовые мероприятия, установленного под предлогом коронавируса, пока не обсуждается.

Решение об отмене масочного режима отложили в Новосибирской области, сообщило правительство региона в своем тг-канале 21 марта.

«Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — уточнили чиновники.

Ранее губернатор региона Андрей Травников поддержал отмену масочного режима, писала Тайга.инфо.