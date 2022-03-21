Новосибирские власти отложили отмену масочного режима
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В Новосибирской области отложили отмену масочного режима. Снятие запрета на массовые мероприятия, установленного под предлогом коронавируса, пока не обсуждается.
Решение об отмене масочного режима отложили в Новосибирской области, сообщило правительство региона в своем тг-канале 21 марта.
«Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — уточнили чиновники.
Ранее губернатор региона Андрей Травников поддержал отмену масочного режима, писала Тайга.инфо.
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