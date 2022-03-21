Российский поставщик тары для молока поможет оставшимся без упаковок новосибирским производителям

© cf1.ru
Российский поставщик тары для молока поможет оставшимся без упаковок новосибирским производителям
21 Мар 2022, 09:31

Российская компания «Ламбумиз» договорилась о поставках картонных упаковок для одного из крупнейших новосибирских производителей молока — ЗАО Племзавод «Ирмень». Ранее он столкнулся с проблемами из-за отказа поставлять финское сырье крупнейшему производителю тары.

ЗАО «Ламбумиз» договорилось с апреля поставлять «Ирмени» более 1 млн упаковок. Об этом Тайге.инфо сообщили в компании.

Ранее коммерческий директор ЗАО Племзавод «Ирмень» Павел Иваровский рассказал, что петербургский завод по производству картонной упаковки «Элопак» объявил, что не сможет выпустить тару, потому что финский производитель картона отказался поставлять его на завод.

«Обычно мы заказываем на два месяца. Однако на днях нам пришло письмо, что предприятие не может поставить заказ, так как финский производитель картона отказался его поставлять на завод», — говорил Иваровский.

«Ламбумиз» возглавляет экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Абалаков. Компания входит в группу F1.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином «Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином
Последние материалы
21 Мар, 10:20
Обыск начался у кузбасского журналиста Андрея Новашова
21 Мар, 09:31
Российский поставщик тары для молока поможет оставшимся без упаковок новосибирским производителям
21 Мар, 09:30
Новосибирские власти отложили отмену масочного режима
21 Мар, 09:17
14-летний подросток из Новосибирской области подозревается в ложных сообщениях о минировании
21 Мар, 08:21
Секс-работницы повысят цены на услуги в Красноярске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования