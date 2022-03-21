Российский поставщик тары для молока поможет оставшимся без упаковок новосибирским производителям
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Российская компания «Ламбумиз» договорилась о поставках картонных упаковок для одного из крупнейших новосибирских производителей молока — ЗАО Племзавод «Ирмень». Ранее он столкнулся с проблемами из-за отказа поставлять финское сырье крупнейшему производителю тары.
ЗАО «Ламбумиз» договорилось с апреля поставлять «Ирмени» более 1 млн упаковок. Об этом Тайге.инфо сообщили в компании.
Ранее коммерческий директор ЗАО Племзавод «Ирмень» Павел Иваровский рассказал, что петербургский завод по производству картонной упаковки «Элопак» объявил, что не сможет выпустить тару, потому что финский производитель картона отказался поставлять его на завод.
«Обычно мы заказываем на два месяца. Однако на днях нам пришло письмо, что предприятие не может поставить заказ, так как финский производитель картона отказался его поставлять на завод», — говорил Иваровский.
«Ламбумиз» возглавляет экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Абалаков. Компания входит в группу F1.
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