Томский губернатор-единоросс не просил отменить прямые выборы

21 Мар 2022, 11:04

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не обращался к администрации президента РФ с предложением отменить прямые выборы глав регионов. Ранее СМИ стало известно о таких инициативах, якобы поступивших от самих губернаторов в связи с экономическим кризисом.

«Выборы губернатора Томской области не назначены, соответственно, никаких инициатив, касающихся выборов, губернатор не выдвигал», — сообщил «Интерфаксу» начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов.

Ранее «Ъ» рассказал, что несколько губернаторов якобы попросили Кремль отменить выборы глав регионов под предлогом экономического кризиса. Источники издания в администрации президента допустили вероятность, что регионам «будет предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании». Пока речь идет только о кампаниях 2022 года.

Но решения от прямых губернаторских выборов пока нет.

В сентябре должны пройти выборы губернаторов в 14 регионах, в том числе в Свердловской области, Томской области и Бурятии.

Томскую область возглавляет Сергей Жвачкин («Единая Россия»), Бурятию — Алексей Цыденов («ЕР»).


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