Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 17

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

10:17 Новозеландский производитель молочных продуктов и ингредиентов Fonterra решил закрыть свой офис в Москве, говорится в его сообщении.

«После тщательного рассмотрения последствий для наших сотрудников и наших долгосрочных планов на российском рынке мы закрываем наш офис в Москве, перераспределяя персонал, где это возможно, и выходим из нашего совместного предприятия Unifood», — отметил гендиректор компании Майлз Харрелл.

Fonterra — это многонациональный публичный молочный кооператив, который объединяет более 10 тыс. фермеров. В Россию она поставляла, например, молочные ингредиенты и сливочное масло под брендом Anchor. Российский партнер компании — Unifood — экспортировал продукты и в Россию, и в Казахстан.

10:10 США могут расширить введенные против России санкции, включив в них больше банков и незатронутые секторы российской экономики, связанные с энергоносителями, сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, передает ТАСС.

Главное на утро 21 марта



• С 24 февраля в России прошло более 15 тыс. задержаний на акциях протеста, подсчитали в ОВД-инфо**.



«15 000 — количество задержаний, но не задержанных: одних и тех же людей могут задерживать несколько раз», — уточнил проект.

• Актриса и учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала из России в Ригу. Она опасается уголовного преследования по новой статье о «дискредитации» армии.

«Чтобы мне вернуться в Россию, у меня два выхода сейчас. Это перестать говорить о том, что это ***** ["спецоперация"] и что трагедия, не обращать (я не знаю как) внимания на то, что я вижу собственными глазами и получаю от своих украинских друзей информацию о том, что там происходит, — отметила Хаматова в интервью Катерине Гордеевой. — Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым. То есть уйти в такое безразличие ко всему. Попросить прощения за то, что я не поддержала начало операции. Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать. Это единственный способ мне вернуться в Россию, чтобы не сесть в тюрьму».

• Крупнейшая нефтесервисная компания Weatherford приостановила поставки и инвестиции в Россию из-за Украины.

Ранее работу в России приостановили другие крупнейших мировые нефтесервисные компании: Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes.

• Власти Франции заблокировали имущество и активы богатейших россиян на общую сумму почти 850 млн евро из-за санкций, передает TF1. Из них около 700 млн — это стоимость недвижимости и яхт.



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