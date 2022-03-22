Еще один иркутский солдат погиб в Украине

Еще один уроженец Иркутской области погиб во время «специальной операции» в Украине. По официальным данным, известно уже о 13 жертвах из региона.

22-летний уроженец Иркутской области Игорь Опёнкин погиб в Украине во время «специальной военной операции» 6 марта, сообщил мэр Тулуна Юрий Карих во «ВКонтакте». 22 марта Опёнкину могло бы исполниться 23 года.



Опёнкин заключил контракт на службу в апреле 2021 года. Служил в военной части в Оренбургской области в звании ефрейтора старшим водителем автомобильного отделения автомобильного взвода.

По последним официальным данным, в Украине погибли уже не менее 13 военнослужащих из Иркутской области.

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