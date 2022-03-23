Еще один новосибирский военнослужащий погиб в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «специальной операции» в Украине. Общее официальное число жертв из региона превысило 10.

«18 марта 2022 года при выполнении боевого задания в ходе специальной операции на территории Украины погиб наш земляк — Непряхин Владислав Игоревич», — говорится на сайте администрации Коченевского района.

Молодой человек окончил девять классов Чикской школы №7 и Новосибирский колледж питания и сервиса. В октябре 2020 года был призван на военную службу, затем подписал контракт.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв, судя по заявлениям чиновников, достигло 10-11.

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