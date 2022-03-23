Проведение всероссийских контрольных в новосибирских школах перенесли на осень

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В Новосибирской области проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников перенесли с весны на осень. Власти заявили, что решение связано с рисками распространения коронавируса, однако ранее сообщалось, что из-за санкций резко подорожала бумага.

Проведение ВПР для школьников перенесли с весны на осень, сообщил НГС со ссылкой на Новосибирский институте мониторинга и развития образования.



«Это решение было принято Рособрнадзором. Мы вчера получили официальное письмо. Соответственно, ВПР в Новосибирской области тоже перенесены на осень. Да, перенос связан с тем, что необходимо снизить риски распространения коронавируса», — рассказал директор института Сергей Кондратьев.

По словам Кондратева, контрольные пройдут с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание соберут до 5 сентября этого года. ВПР, для которых необходим доступ к компьютеру (иностранные языки в 7-м классе, история, биология, география, обществознание в 5−8-х классах), также переносятся на осень.

«Сейчас школы могут проводить обычные контрольные, — добавил он.

Те школы, которые уже успели провести часть ВПР, могут загрузить результаты в систему до 8 апреля, и они будут зачтены. То же самое касается тех, кто успел скачать бланки, — они могут провести ВПР, но должны успеть это сделать до 26 марта.

Копию письма ведомства также опубликовала «Ротонда». Но ранее сообщалось, что из-за санкций резко подорожала бумага.

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