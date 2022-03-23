Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 19

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ продолжают блокировать. Алексею Навальному дали 9 лет колонии строго режима, уголовные дела на журналистов.

Главное на утро 23 марта



• СК РФ возбудил уголовное дело в отношении известного журналиста Александра Невзорова по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам ненависти). Его обвинили из-за публикации о мариупольском роддоме. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

63-летний Невзоров — один из самых известных российских журналистов эпохи 1980−90-х. Он был автором программы «600 секунд». Также известен документальным и художественным фильмами о Первой чеченской войне. Четырежды избирался в Госдуму.

• «Русская служба BBC» сообщила о как минимум 100 полицейских, уволенных из-за поддержки политика Алексея Навального с декабря 2021 года.

• Корпорация Google начала вывозить из страны сотрудников единственного в России, московского, офиса, в котором работало 244 человека, передает Bloomberg со ссылкой на источники

• Компания Siemens приостановила поставки новых «Сапсанов» для РЖД.

• Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы в школах на осень. Официальная причина — пандемия (копию письма ведомства опубликовала «Ротонда»). Но ранее сообщалось, что из-за санкций резко подорожала бумага.

• Тайга.инфо подала в суд на Роскмонадзор и Генпрокуратуру РФ.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.