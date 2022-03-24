Полпред Путина в Сибири попал под санкции Великобритании

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Полпред Путина в Сибири попал под санкции Великобритании
24 Мар 2022, 14:21

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев попал под санкции Великобритании. Ему заморозили активы и запретили въезд на территорию государства.

Полпред президента в СФО Анатолий Серышев попал под санкции Великобритании, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства. 

Власти страны заявили, что его активы будут заморожены, также ему запретят въезд на территорию государства. 

Ранее два сенатора от Новосибирской области попали в санкционный список Евросоюза. Персональные санкции ввели в отношении членов Совета федерации РФ Владимира Городецкого и Александра Карелина.

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