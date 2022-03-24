Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 20

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ продолжают блокировать. Google Новости и ﻿Google ﻿Play заблокированы, журналисты погибают.

13:44 Российская авиакомпания Azur Air отправила в простой часть сотрудников, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Представитель Azur Air отказался назвать долю сотрудников, отправленных в простой: «Идет формирование летнего расписания. Как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется к прежнему режиму работы».

По данным Росавиации, в 2021 году Azur Air перевезла 3,7 млн пассажиров и стала восьмой в отрасли. В парке было 33 самолета производства Boeing.

Ранее о решении отправить сотрудников на простой объявили «Уральские авиалинии».

13:20 Администрация Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) попросила сотрудников перечислить часть зарплаты «трудящимся в Донецкой и Луганской народных республиках». При этом деньги должны сначала переводить «Федерации профсоюзов Новосибирской области».

Все подробности читайте здесь.

12:58 Новосибирские депутаты рассказали о резком подорожании сельскохозяйственной техники.

«Если в прошлом году [трактор] „Кировец“ стоил 8 миллионов, сейчас — 15, — сообщил депутат заксобрания Сергей Гайдук на заседании бюджетного комитета регионального парламента. — Может, появятся финансы, чтобы увеличить компенсацию за технику? Сегодня заводы уже выставляют технику по новой цене, у крестьян шок».



«Мы очень много вывозим сырья за пределы нашей области. Мы вывозим пшеницу, вывозим лес, молоко. И все добавленные стоимости от нас уходят», — добавил депутат Иван Мороз.

Заместитель министра сельского хозяйства Светлана Невзорова признала: «У нас не хватает действующих мощностей для переработки. Критически важна реализация инвестиционных проектов в этой сфере — в переработке продукции».

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12:44 Росавиация продлевает до 1 апреля запрет на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в заявлении Росавиации.

11:50 Советский районный суд Улан-Удэ признал трех местных жительниц виновными ч. 1 ст. 20.3.3 КРоАП (дискредитация ВС РФ) из-за акции протеста 6 марта. Об этом сообщили в МВД по Бурятии 24 марта.

Они «демонстрировали плакаты с текстами, дискредитирующими использование ВС РФ», посчитал суд. Каждая оштрафована на 40 тыс. рублей.

11:26 Министр финансов Японии Судзуки заявил, что у Токио нет понимания целей Путина, заявившего о переводе в рубли расчетов за поставки газа в недружественные страны, и способов, как это может быть реализовано.

Президент Сербии Александр Вучич тоже усомнился в действенности решения Кремля: «Некоторые считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора. Поэтому я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», — цитирует его РБК.

Сербия не входит в список стран, которые Россия признала «недружественными», но в перечне оказались соседние Венгрия и Болгария, и, по мнению Вучича, ни Будапешт, ни София не будут платить за газ в рублях.

Германия, которая вместе с другими странами ЕС попала в список «недружественных», назвала решение Кремля нарушением контрактов. Австрийская нефтегазовая компания OMV объявила, что будет и дальше платить России за газ в евро. Советник президента Италии по экономике Франческо Джавацци заявил, что стране стоит отказаться платить за газ в рублях. Источник в польском правительстве сообщил CNBC, что оплата в рублях будет «нарушением платежных правил».

10:43 В Москве Анну Кречетову признали виновной по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) за одиночный пикет с плакатом «Фашизм не пройдет».

Тверской районный суд Москвы посчитал, что эти слова являются «публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ» в целях защиты интересов РФ, говорится в копии решения, опубликованной ОВД-инфо**. Кречетову оштрафовали на 50 тыс. рублей.

10:31 В Новосибирске также задержан активист Андрей Кайгородцев. Он сообщил, что его везут в отдел полиции «Октябрьский»: «Сказали, что по ст 20.2 ч.5»

10:21 Полицейские пришли домой к жительнице Новосибирска Алине Афанасенко из-за акции протеста 24 февраля. Об этом она сама сообщила ОВД-Инфо**.

На нее составили протокол о нарушении правил участия в массовом мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и отвезли в отделение.

10:11 Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев в условиях кризиса призвал поддержать дачников, которые «решают серьезную государственную задачу — кормят себя и своих близких овощами, ягодами, фруктами, зеленью». Об этом он написал в своем телеграм-канале, где также запустил опрос, есть ли у вас дача.

«Охрану организовать, чтобы дачи не грабили, не воровали, особенно зимой. Все это будет реальная, адресная помощь нашим людям, которая так нужна сегодня», — добавил он.

09:59 Спрос на платежные карты «Мир» в марте вырос втрое в сравнении с мартом 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Росбанка. Утверждается, что россияне всё чаще оформляют цифровую карту «Мир» — 44,5% от общего объема в марте.

Главное на утро 24 марта



• Роскомнадзор заблокировал интернет-сервису Google News на территории России. Пользователи не могут зайти ни на сайт, ни в приложение. Вкладка «новости» в самом поисковике Google работает.



Сервис мониторинга блокировок Globalcheck показывает нулевую доступность Google News.

Также оказался заблокирован сайт магазина Google Play

• Российская журналистка сайта The Insider* Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела Подольского района столицы и попала под новый. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ранены.

Баулиной было 42 года.

• Французская автомобилестроительная корпорация Renault Group решила приостановить работу завода в Москве, сообщается на сайте компании.

«Что касается доли в „АВТОВАЗе“, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 тыс. сотрудников в России», — уточнили в корпорации.

• Fitch Ratings аннулирует рейтинги попавших под санкции Евросоюза российских компаний.

«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур», — говорится в заявлении агентства.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.