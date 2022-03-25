Матери избитого до смерти полицейскими подростка в Бурятии присудили еще 1 млн

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Бурятский суд частично увеличил компенсацию матери подростка, которого до смерти пытали в местном отделе МВД. Сотрудники пытались заставить его взять на себя вину в краже велосипеда.

Верховный суд Республики Бурятия изменил решение суда первой инстанции, рассмотревшего иск матери 17-летнего подростка, которого до смерти избили в 2016 году сотрудники полиции, и присудил ей еще 1 млн рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Марата Аманлиева.

«Апелляционная инстанция Верховного суда Республики Бурятия согласилась с нашими доводами и увеличила частично компенсацию до 2 млн рублей», — рассказал Аманлиев.

Женщина требовала 150 млн рублей в качестве возмещения морального вреда, но в октябре 2021 года суд постановил ограничиться 1 млн.

Напомним, 8 июня 2016 года полицейские задержали 17-летнего подростка и его 18-летнего знакомого Дмитрия Тутынина в микрорайоне Аршан по подозрению в краже велосипеда. Их увезли в отдел и под пытками пытались выбить явку с повинной: их избивали, на них надевали противогаз и перекрывали воздух. Младший задохнулся рвотными массами.

Друг убитого Дмитрий Тутынин говорил: «Завели в подвал по ногам избивали, ноги все отбили, пятки ступни, ходить не мог. К лавочке завязали, накрыли каким-то одеялом, скотчем завязали, садились сверху два человека на спину. Противогаз — воздух перекрывали, дышать не мог».



В убийстве несовершеннолетнего обвинили пятерых полицейских: начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений отдела угрозыска МВД по Улан-Удэ Андрея Павлова, его подчиненного, оперативника Сергея Плотникова, их коллегу из того же оперативно-сыскного отдела Валентина Смолина, а также оперативников городского отдела полиции №1 Анатолия Олоктонова и Тумэна Манибадраева. Их признали признаны виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Начальник получил 8 лет колонии, Олоктонов — 4, Смолин и Манибадраев — по 3 года, Плотников отделался 3 годами условно.

Всех виновных уволили из полиции.



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