Томские детсадовцы остались без мяса и соков из-за роста цен

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В детских садах Томска из меню убрали сыры, соки, говядину и рыбу, пожаловались родители воспитанников. Причиной стал рост цен.

В томских детских садах из меню убрали часть продуктов из-за роста цен. Детям в муниципальном детском саду №2 перестали давать соки, говядину, рыбу, бананы, апельсины и сыры, сообщает РИА Томск со ссылкой на родителей воспитанников.

«Родительская плата за детский сад составляет 135 рублей в день. Эти средства идут исключительно на питание детей. Все образовательные программы, а также содержание ребенка в садике оплачивает муниципалитет. Понятно, что в нынешних условиях обеспечить пятиразовое питание на такую сумму очень сложно. Однако руководство детских садов прилагает к этому все силы», — заявил начальник городского департамента образования Максим Савенков.

По словам Савенкова, несмотря на это, в ежедневном рационе детей в учреждении содержится необходимый набор витаминов, микроэлементов и выдерживается установленная калорийность.

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